Noi tensiuni între Pakistan și Afganistan. Islamabadul anunță atacuri aeriene ca răspuns la dronele lansate de pe teritoriul afgan

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 24 sept. 2026, 13:09

Pakistanul a anunțat joi că a efectuat lovituri aeriene asupra a 10 obiective din Afganistan, despre care afirmă că erau folosite pentru lansarea și depozitarea dronelor implicate în atacuri asupra teritoriului său. Islamabadul susține că a recurs la această operațiune după ce armata sa a interceptat drone lansate de pe teritoriul afgan, relatează Reuters.

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