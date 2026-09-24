Noi tensiuni între Pakistan și Afganistan. Islamabadul anunță atacuri aeriene ca răspuns la dronele lansate de pe teritoriul afgan

Pakistanul a anunțat joi că a efectuat lovituri aeriene asupra a 10 obiective din Afganistan, despre care afirmă că erau folosite pentru lansarea și depozitarea dronelor implicate în atacuri asupra teritoriului său. Islamabadul susține că a recurs la această operațiune după ce armata sa a interceptat drone lansate de pe teritoriul afgan, relatează Reuters.
Pakistanul acuză Kabulul că adăposteşte militanţi islamiști
Atacurile au loc pe fondul escaladării tensiunilor dintre cei doi foşti aliaţi deveniţi duşmani, care se află de mult timp în conflict din cauza atacurilor militanţilor islamişti. Situaţia a dus, în februarie, la cele mai grave confruntări dintre cele două ţări din ultimii ani.
Islamabadul acuză Kabulul că adăposteşte militanţi care organizează atacuri transfrontaliere, însă, guvernul taliban din Afganistan respinge acuzaţiile şi susţine că nu oferă adăpost insurgenţilor anti-pakistanezi, afirmând că problema insurgenţei este una internă a Pakistanului.
Sistemele de apărare aeriană ale Pakistanului au detectat miercuri drone lansate de pe teritoriul afgan. Acestea au fost urmărite şi neutralizate înainte de a ajunge la vreuna dintre ţintele vizate, a declarat ministrul pakistanez al Informaţiilor, Attaullah Tarar, într-o postare pe X.
Ulterior, Pakistanul a efectuat ”lovituri aeriene şi cu drone de precizie” asupra a 10 locaţii. Atacurile ”s-au limitat la obiective militare identificate” despre care autorităţile pakistaneze susţin că aveau legătură cu tentativele de atac, a precizat ministrul pakistanez.
”Orice alt act provocator din partea talibanilor afgani va primi un răspuns ferm şi hotărât”, a declarat ministrul Attaullah Tarar
Tensiunile la granița dintre Pakistan și Afganistan escaladează
Atacurile aeriene pakistaneze au vizat mai multe zone din provincia Khost, în sud-estul Afganistanului, potrivit lui Mustaghfir Gurbaz, purtătorul de cuvânt al guvernatorului provinciei. Acesta a precizat că nu au fost raportate victime.
Tensiunile au reizbucnit după aproape trei luni de relativă acalmie, în urma unui atac asupra unei unităţi de poliţie din nord-vestul Pakistanului, săptămâna trecută, unde cel puţin 24 de persoane au fost ucise.
La începutul acestei săptămâni, guvernul pakistanez a anunţat că a efectuat atacuri aeriene în regiunea de frontieră dintre Afganistan şi Pakistan, susţinând că 28 de militanţi au fost ucişi. Oficialii talibanilor afgani au acuzat, în schimb, Islamabadul că a ucis trei civili în atacurile nocturne desfăşurate pe teritoriul afgan.
Cu toate acestea, cel mai grav incident a avut loc în luna martie, când peste 400 de persoane au fost ucise într-un atac aerian pakistanez asupra oraşului Kabul. Talibanii afgani au afirmat că bombardamentul a vizat un centru de reabilitare pentru dependenţii de droguri.
Islamabadul a negat acuzaţia şi a susţinut că ”a vizat cu precizie instalaţii militare şi infrastructura de sprijin a teroriştilor”.