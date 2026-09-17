UE schimbă regulile pentru social media: fără conturi sub 13 ani, restricții până la 15 ani

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 17 sept. 2026, 14:31

Comisia Europeană a adoptat propunerea EU KIDS Act, care introduce reguli noi pentru accesul copiilor și adolescenților la rețelele sociale. Minorii sub 13 ani nu ar urma să aibă acces la social media, iar între 13 și 15 ani vor fi permise doar conturi speciale, supravegheate de părinți.

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