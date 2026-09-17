UE schimbă regulile pentru social media: fără conturi sub 13 ani, restricții până la 15 ani

Comisia Europeană a adoptat propunerea EU KIDS Act, care introduce reguli noi pentru accesul copiilor și adolescenților la rețelele sociale. Minorii sub 13 ani nu ar urma să aibă acces la social media, iar între 13 și 15 ani vor fi permise doar conturi speciale, supravegheate de părinți.
Comisia Europeană a adoptat joi, 17 septembrie, propunerea EU KIDS Act, un nou cadru legislativ pentru protejarea copiilor și adolescenților în mediul online. Noile reguli pentru accesul copiilor la rețelele sociale stabilesc limite de vârstă comune la nivelul Uniunii Europene și impun obligații suplimentare platformelor digitale. Propunerea prevede că minorii sub 13 ani nu vor avea acces la social media, iar conturile personale vor putea fi create de la 15 ani.
Potrivit propunerii, copiii cu vârsta sub 13 ani nu vor putea avea acces la conturi pe platformele de social media. Pentru adolescenții cu vârste între 13 și 15 ani vor exista „mini-conturi”, create și supravegheate de părinți, cu funcții limitate și măsuri suplimentare de protecție.
Aceste conturi vor limita inclusiv contactele sociale și timpul petrecut pe platforme. De la vârsta de 15 ani, minorii ar putea să își creeze propriile conturi fără acordul prealabil al părinților, însă serviciile folosite de cei sub 18 ani vor trebui să respecte reguli speciale de siguranță.
În cazul copiilor cu vârste între 3 și 13 ani, accesul la servicii de partajare video ar urma să fie permis doar prin conturile părinților și prin servicii concepute special pentru copii.
Funcțiile care îi pot ține pe copii ore întregi online, restricționate
EU KIDS Act introduce principiul „siguranței prin proiectare”. Platformele folosite de minori, de la rețele sociale și servicii video până la jocuri online și chatboturi cu inteligență artificială, vor trebui să demonstreze că serviciile lor sunt adaptate vârstei și nu îi expun pe copii unor riscuri nejustificate.
Printre măsurile propuse se numără eliminarea unor funcții considerate adictive, precum derularea infinită a conținutului și notificările trimise în timpul orelor de somn. Sunt vizate și mecanismele de recompensare care îi pot încuraja pe utilizatori să petreacă perioade foarte lungi pe platforme.
Platformele ar trebui să limiteze și contactele nesolicitate din partea străinilor, iar copiii să aibă la dispoziție instrumente simple pentru blocarea sau dezactivarea altor utilizatori.
Profilurile copiilor, private în mod implicit
Conturile minorilor ar urma să fie setate automat pe privat, iar accesul la geolocație, cameră și microfon să fie dezactivat. Sistemele de recomandare vor trebui, de asemenea, să le ofere copiilor mai mult control asupra conținutului care le este afișat.
O altă componentă importantă este verificarea vârstei. Platformele și magazinele de aplicații vor trebui să folosească mecanisme prin care să stabilească dacă utilizatorul respectă limita de vârstă impusă.
Cum ar urma să fie verificată vârsta copiilor
Comisia Europeană propune folosirea unor metode care să permită verificarea vârstei fără ca platformele să primească documentele de identitate sau datele biometrice ale utilizatorului. Sistemul ar trebui să transmită serviciului digital doar informația necesară pentru a confirma că persoana a depășit pragul de vârstă cerut.
Pentru conturile deja existente, platformele vor putea estima vârsta utilizatorului folosind indicatori precum momentul în care a fost creat contul sau alte informații asociate acestuia.
Platformele vor trebui să demonstreze că sunt sigure pentru copii
EU KIDS Act schimbă și modul în care este stabilită responsabilitatea pentru siguranța minorilor. În cazul platformelor online foarte mari, furnizorii vor fi cei care trebuie să demonstreze că serviciile lor sunt „sigure prin proiectare”.
Companiile vor trebui să prezinte Comisiei Europene planuri de conformitate, care vor fi verificate și de auditori independenți. Pentru situațiile de neconformitate sunt prevăzute proceduri accelerate, obiectivul fiind ca investigațiile Comisiei să fie finalizate în termen de 90 de zile.
Propunerea EU KIDS Act a fost transmisă Parlamentului European și Consiliului UE pentru examinare în cadrul procedurii legislative. Regulile prezentate de Comisia Europeană sunt, așadar, în acest moment o propunere legislativă și nu sunt încă norme aplicabile în toate statele membre.