ONU acuză SUA de crime de război în Iran: 120 de copii ar fi murit într-un atac asupra unei școli. Teheranul, vizat de crime împotriva umanității

O misiune ONU susține că atacurile atribuite SUA asupra unei școli și a unui complex sportiv din Iran pot constitui crime de război. Raportul acuză și autoritățile iraniene de crime împotriva umanității în reprimarea protestelor.
Unul dintre incidente a vizat o școală din Minab, unde, potrivit autorităților iraniene, au murit peste 150 de persoane, inclusiv aproximativ 120 de copii.
Concluziile apar într-un raport al Misiunii Internaționale Independente de Anchetă privind Iranul, document care urmează să fie discutat la Consiliul ONU pentru Drepturile Omului de la Geneva. Raportul analizează atât operațiunile militare din conflictul dintre SUA și Iran, început în februarie, cât și represiunea declanșată de autoritățile de la Teheran împotriva protestelor antigvernamentale izbucnite la finalul lui decembrie.
Anchetatorii ONU susțin că, în cazul atacului de la Școala Primară Shajareh Tayyebeh din Minab, forțele americane ar fi acționat pe baza unor informații privind presupusa prezență a unui comandant iranian de rang înalt. Misiunea consideră însă că datele nu au fost verificate suficient înainte de lansarea loviturii.
„SUA au vizat clădirea școlii deși erau conștiente de riscul semnificativ de a lovi un obiectiv civil și au acționat cu nesăbuință în privința posibilității ca acest lucru să se întâmple”, se arată în raport.
Atacul asupra școlii din Minab
Experții ONU spun că școala era un obiectiv civil ușor de identificat și că nu au găsit probe potrivit cărora clădirea ar fi fost folosită în scop militar. În aceste condiții, lovitura este descrisă drept una nediscriminatorie, cu victime civile și distrugeri ale infrastructurii civile, elemente care pot întruni condițiile unei crime de război în dreptul internațional.
Raportul menționează că lipsa unei actualizări a informațiilor despre țintă și neconfirmarea caracterului militar al clădirii ar fi depășit nivelul unei simple erori sau neglijențe operaționale.
Președintele american Donald Trump declarase anterior, în iunie, că nimeni nu ar fi atacat intenționat o școală de fete din Iran și că incidentul era analizat printr-o anchetă. Reuters a relatat ulterior că o investigație internă preliminară a armatei SUA a indicat că forțele americane ar fi fost, cel mai probabil, responsabile pentru lovitura de la Minab.
Pentagonul a ridicat ulterior nivelul anchetei, însă nu a prezentat public concluzii preliminare. Oficialii americani au susținut în trecut că operațiunile militare ale SUA sunt desfășurate cu respectarea regulilor aplicabile conflictelor armate.
Lovitura de la Lamerd, analizată de experții ONU
Misiunea ONU a ajuns la o concluzie similară și în cazul unei lovituri asupra unui centru sportiv din Lamerd. Potrivit raportului, atacul ar fi afectat inclusiv locuințe și o școală aflată în apropiere, iar 22 de civili ar fi fost uciși sau răniți.
Anchetatorii consideră că și această operațiune a avut caracter nediscriminatoriu și poate fi încadrată drept crimă de război. Comandamentul Central al SUA a transmis, într-un comunicat emis în martie, că forțele americane nu au desfășurat un atac asupra orașului Lamerd în ziua indicată.
Misiunile diplomatice ale SUA și Iranului la Geneva nu au oferit imediat un punct de vedere după apariția concluziilor ONU.
Acuzații grave și împotriva regimului iranian
Raportul nu vizează exclusiv acțiunile militare atribuite Washingtonului. Misiunea ONU acuză autoritățile iraniene că au desfășurat un atac „generalizat și sistematic” împotriva populației civile în timpul protestelor care au cuprins țara de la sfârșitul lunii decembrie.
Printre faptele documentate de anchetatori se numără ucideri ilegale, tortură, rețineri arbitrare, dispariții forțate și restricții severe asupra libertății de exprimare. Raportul indică, de asemenea, întreruperi ale accesului la internet și folosirea pedepsei cu moartea în contextul represiunii.
Organizațiile pentru drepturile omului afirmă că printre victime s-ar fi numărat și persoane care nu participau la proteste. Autoritățile iraniene au susținut, în schimb, că violențele au fost provocate de „teroriști” și de persoane care urmăreau destabilizarea țării, sprijinite din exterior.
Datele oficiale invocate de Teheran indică 3.038 de morți și 25.000 de răniți, însă experții ONU spun că bilanțul real ar putea fi semnificativ mai mare. Misiunea precizează că nu a putut verifica independent toate cifrele, dar apreciază că amploarea victimelor depășește probabil datele comunicate de autorități.