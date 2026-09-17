Australia și Noua Zeelandă ar putea deveni „membre asociate” ale UE. Președinta Parlamentului European a făcut anunțul

Publicat 17 sept. 2026, 13:04 Sursă euronews.com

Australia și Noua Zeelandă ar putea urma exemplul Canadei și ar putea deveni „membre asociate” ale Uniunii Europene, a declarat președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, într-un interviu acordat Euronews.

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