Australia și Noua Zeelandă ar putea deveni „membre asociate” ale UE. Președinta Parlamentului European a făcut anunțul

Australia și Noua Zeelandă ar putea urma exemplul Canadei și ar putea deveni „membre asociate” ale Uniunii Europene, a declarat președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, într-un interviu acordat Euronews.
Propunerea ar deschide o nouă formă de colaborare între Uniunea Europeană și statele care împărtășesc valori și interese similare. Metsola a explicat că statutul de membru asociat ar reprezenta o variantă intermediară între aderarea deplină la UE și statutul de țară candidată.
Declarațiile au fost făcute pentru Euronews, înaintea discursului programat joi al premierului canadian Mark Carney.
Metsola vede loc pentru noi țări în proiectul de „membru asociat”
Roberta Metsola susține că Uniunea Europeană urmărește să își consolideze relațiile cu anumite state din afara blocului comunitar.
„Există țări cu care vrem să ne aprofundăm relația”, a declarat Metsola.
În acest context, președinta Parlamentului European consideră că inițiativa privind Canada ar putea atrage și alte țări interesate de o cooperare mai strânsă cu UE.
„Nu mă îndoiesc că vor fi incluse și alte țări, iar altele vor veni să ne bată la ușă... În astfel de vremuri de incertitudine, contează să ai prieteni”, a mai spus președinta PE.
Australia și Noua Zeelandă se numără printre statele care ar putea porni de la relațiile deja existente cu Uniunea Europeană. Blocul comunitar are acorduri comerciale cu ambele țări, ceea ce ar putea reprezenta punctul de plecare pentru o colaborare mai amplă.
Ce ar putea însemna statutul de membru asociat
Detaliile tehnice ale unui eventual statut de „membru asociat” nu sunt încă stabilite. Metsola a precizat că discuțiile se află într-o etapă incipientă.
Ea a indicat însă câteva dintre domeniile în care cooperarea ar putea fi aprofundată. Printre acestea se află relațiile comerciale, accesul la materii prime critice și adoptarea unor reglementări comune în domenii considerate importante de țările care împărtășesc aceleași orientări.
Printre temele menționate se află rețelele sociale și protecția minorilor.
Ideea unui statut de „membru asociat” pentru Canada a fost lansată miercuri de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în discursul său anual privind starea Uniunii Europene.
Canada are deja un acord comercial amplu cu UE, semnat în 2016.
Canada caută legături mai strânse cu Uniunea Europeană
Premierul canadian Mark Carney analizează consolidarea relațiilor cu Uniunea Europeană în contextul războiului comercial cu Statele Unite, principalul partener comercial al Canadei.
În prezent sunt în vigoare tarife considerate prohibitive, iar presiunile venite din partea președintelui Donald Trump determină Ottawa să își regândească poziționarea internațională.
Carney a vorbit în repetate rânduri despre necesitatea unei alianțe între „puterile de mijloc”.
În acest context, apropierea de Uniunea Europeană ar putea oferi Canadei o relație mai strânsă cu blocul comunitar, dincolo de cadrul comercial existent.
Metsola minimalizează posibilitatea unor represalii comerciale
După anunțul privind propunerea pentru Canada, Donald Trump a declarat că ar putea lua în calcul introducerea unor noi tarife pentru Uniunea Europeană dacă inițiativa privind statutul de membru asociat va deveni „ostilă”.
În prezent, Washingtonul și Bruxellesul au un acord comercial în vigoare, în baza căruia mărfurile provenite din UE sunt supuse unui tarif de 15%.
Roberta Metsola a minimalizat amenințările și a subliniat că Uniunea Europeană își tratează separat relațiile cu Canada și Statele Unite.
Președinta Parlamentului European a spus că UE nu acționează împotriva nimănui, ci susține cooperarea bazată pe reguli.
Metsola a indicat, de asemenea, acordul comercial încheiat în vara anului trecut și ratificat în acest an.
La rândul său, un purtător de cuvânt al Comisiei Europene a transmis poziția instituției cu privire la inițiativă.
„Consolidarea propusă a parteneriatului nostru nu este împotriva nimănui, ci pentru forța noastră comună.”, a mai spus Metsola.