Canada face o mișcare majoră în domeniul apărării. Ottawa vrea să intre în alianța militară condusă de Marea Britanie

Publicat 17 sept. 2026, 10:54 Sursă Reuters

Canada a făcut un nou pas pentru consolidarea relațiilor sale de apărare cu Europa. Guvernul de la Ottawa a depus oficial cererea de aderare la Forța Expediționară Comună, cunoscută sub acronimul JEF, o coaliție militară condusă de Regatul Unit și formată în prezent din 10 state membre NATO.

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