Canada face o mișcare majoră în domeniul apărării. Ottawa vrea să intre în alianța militară condusă de Marea Britanie

Canada a făcut un nou pas pentru consolidarea relațiilor sale de apărare cu Europa. Guvernul de la Ottawa a depus oficial cererea de aderare la Forța Expediționară Comună, cunoscută sub acronimul JEF, o coaliție militară condusă de Regatul Unit și formată în prezent din 10 state membre NATO.
Anunțul a fost făcut miercuri de biroul premierului canadian Mark Carney, după întâlnirea acestuia cu premierul britanic Andy Burnham, desfășurată la Liverpool. Londra și-a exprimat sprijinul pentru participarea Canadei la această inițiativă, scrie Reuters.
Demersul vine în contextul în care Canada urmărește să își diversifice relațiile în domeniul apărării și să își consolideze cooperarea cu partenerii europeni, într-o perioadă în care Ottawa încearcă să își reducă dependența strategică de Statele Unite.
Canada vrea să intre în Forța Expediționară Comună
Forța Expediționară Comună este o coaliție de securitate formată din Danemarca, Estonia, Finlanda, Islanda, Letonia, Lituania, Olanda, Norvegia, Suedia și Regatul Unit.
Structura este destinată consolidării capacității statelor participante de a răspunde rapid la situații de securitate. Canada, care este deja membră NATO, a solicitat acum oficial să se alăture acestei formule de cooperare militară.
Mark Carney a anunțat personal demersul în timpul întâlnirii cu omologul său britanic.
Biroul premierului canadian a precizat că Ottawa a transmis oficial cererea de aderare și că Mark Carney a salutat sprijinul oferit de Regatul Unit pentru participarea Canadei la această inițiativă.
Prin această solicitare, Canada își extinde cadrul de cooperare militară dincolo de relația tradițională cu Statele Unite și aprofundează legăturile de securitate cu statele europene.
Mark Carney și Andy Burnham au discutat despre apărare
Cererea Canadei a fost anunțată în timpul întâlnirii dintre Mark Carney și premierul britanic Andy Burnham, desfășurată la Liverpool, în nordul Angliei.
Cei doi premieri au discutat despre relația dintre Canada și Regatul Unit și despre modalitățile prin care aceasta poate fi consolidată în domeniile apărării și securității. Guvernul britanic a transmis că cei doi au subliniat importanța unor legături strânse și cu partenerii europeni, inclusiv în ceea ce privește comerțul și apărarea.
În cadrul discuțiilor au fost abordate și proiecte de cooperare în industria de apărare.
Unul dintre acestea este Global Combat Air Programme, cunoscut sub acronimul GCAP, un program destinat dezvoltării unor avioane de luptă de nouă generație.
Canada a devenit în iulie 2026 prima țară cu statut de observator în acest program, iar Mark Carney și Andy Burnham au analizat oportunitățile de cooperare industrială în cadrul proiectului.vâ
Canada își extinde parteneriatele militare în Europa
Solicitarea de aderare la JEF face parte dintr-o apropiere mai amplă a Canadei de partenerii europeni.
Guvernul lui Mark Carney a anunțat că urmărește diversificarea parteneriatelor externe și consolidarea relațiilor cu aliații europeni. În domeniul apărării și securității, Ottawa caută noi forme de cooperare într-un moment în care relația cu Statele Unite traversează o perioadă tensionată.
În timpul vizitei sale în Europa, Carney s-a întâlnit și cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, precum și cu președinta Parlamentului European, Roberta Metsola.
Discuțiile cu oficialii europeni au vizat inclusiv cooperarea în domeniul apărării, al energiei, al materiilor prime critice, al cercetării și dezvoltării și al tehnologiilor avansate.
Premierul canadian a descris această apropiere drept parte a eforturilor Canadei de a-și consolida autonomia strategică și reziliența prin relații mai strânse cu parteneri considerați de Ottawa importanți.
Cooperarea Canada-Marea Britanie se extinde
Pe lângă aderarea Canadei la JEF și participarea sa ca observator la GCAP, Ottawa și Londra lucrează și la modernizarea British Army Training Unit Suffield, cunoscută sub acronimul BATUS.
Cele două guverne urmăresc încheierea unui nou acord permanent pentru modernizarea acestei facilități de instruire a armatei britanice din Canada, prin proiectul BATUS Future. Potrivit guvernului canadian, baza de la Suffield urmează să fie utilizată pentru dezvoltarea și testarea unor echipamente și tehnologii noi.
Discuțiile dintre cei doi premieri au inclus și cooperarea economică, precum și colaborarea în domeniul inteligenței artificiale.
Mark Carney și Andy Burnham au convenit să aprofundeze cooperarea în domeniul tehnologiilor avansate și să susțină dezvoltarea și utilizarea sigură și responsabilă a inteligenței artificiale.
Pentru Canada, cererea oficială de aderare la Forța Expediționară Comună adaugă astfel o nouă componentă relației de apărare cu Regatul Unit și cu celelalte state europene participante.