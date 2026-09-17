Regele Charles ar fi spus despre Prințesa Diana: „O vom uita destul de repede”. Dezvăluirea fratelui ei

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 17 sept. 2026, 08:42

Charles Spencer, fratele Prințesei Diana, susține în memoriile sale că, la câteva zile după moartea acesteia, Regele Charles i-ar fi spus că Diana va fi uitată „destul de repede”. Palatul Buckingham a respins afirmațiile, iar editura a confirmat că pasajele citate din volum sunt exacte.

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