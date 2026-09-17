Regele Charles ar fi spus despre Prințesa Diana: „O vom uita destul de repede”. Dezvăluirea fratelui ei

Charles Spencer, fratele Prințesei Diana, susține în memoriile sale că, la câteva zile după moartea acesteia, Regele Charles i-ar fi spus că Diana va fi uitată „destul de repede”. Palatul Buckingham a respins afirmațiile, iar editura a confirmat că pasajele citate din volum sunt exacte.
Charles Spencer, fratele regretatei Prințese Diana, susține în memoriile care urmează să fie publicate că Regele Charles i-ar fi spus, la doar câteva zile după moartea acesteia, că Diana va fi uitată „destul de repede”. Dezvăluirea apare în cartea despre Prințesa Diana, în care Spencer relatează și o convorbire telefonică tensionată purtată cu Charles după accidentul din august 1997.
Charles Spencer povestește despre o discuție tensionată cu Regele Charles
Potrivit relatării lui Spencer, Charles, care la acea vreme era Prinț de Wales, ar fi izbucnit într-un „val de furie” în timpul unei convorbiri telefonice. Discuția ar fi pornit după ce fratele Dianei a susținut că sora sa nu și-ar fi dorit ca William și Harry să participe la cortegiul funerar.
Prințesa Diana a murit în august 1997, în urma leziunilor interne suferite într-un accident auto produs la viteză mare, la Paris. Fiii ei, William și Harry, care aveau atunci 15, respectiv 12 ani, au mers în cortegiul funerar câteva zile mai târziu.
„Prințul Charles a continuat să-și reverse furia”
Spencer descrie în carte felul în care ar fi decurs conversația și susține că, după o perioadă în care Charles și-ar fi exprimat furia, acesta s-ar fi oprit pentru câteva clipe. Fratele Dianei spune că a interpretat pauza drept o încercare de a-și recăpăta controlul, însă susține că discuția a continuat într-un ton și mai dur.
„Prințul Charles a continuat să-și reverse furia, fără ca eu să-l întrerup. Apoi s-a oprit”, a scris Spencer. „Am presupus că pauza trăda o încercare de a se stăpâni, dar apoi și-a vărsat la telefon ceea ce am considerat întotdeauna a fi disprețul său acumulat față de Diana și oroarea pe care o simțea văzând cât de profund fusese marcată lumea de moartea ei”.
În continuarea relatării, Charles Spencer susține că viitorul rege ar fi făcut apoi afirmația care l-a determinat să încheie conversația. Schimbul de replici este redat în memoriile sale ca parte a aceleiași discuții tensionate.
„«Stai liniștit», a sâsâit el, «o vom uita destul de repede!»”, a scris Spencer. „«Nu-mi vine să cred că tocmai ai spus asta», am zis pe un ton sec, înainte de a închide”, conform CNN.
Palatul Buckingham respinge afirmațiile lui Charles Spencer
Palatul Buckingham a respins afirmațiile făcute de Spencer și a transmis o reacție fermă la pasajele publicate înaintea apariției cărții. În declarația transmisă, palatul a sugerat că durerea provocată de pierderea unei surori poate afecta felul în care o persoană își amintește și percepe evenimentele petrecute în trecut.
„Deși, ca regulă generală, nu comentăm cărțile publicate, Majestatea Sa este conștientă că durerea pierderii unui frate poate întuneca rațiunea, poate afecta discernământul și poate influența modul în care sunt percepute amintirile – aspecte pe care alții s-ar putea să nu le înțeleagă, chiar și la mulți ani după o astfel de pierdere”, a declarat un purtător de cuvânt al palatului.
Pasajele din „Swan Song”, confirmate de editură
Cartea „Swan Song” urmează să fie publicată săptămâna viitoare și este prezentată ca un volum care va conține critici dure la adresa familiei regale. Fragmente din carte urmează să fie publicate înaintea lansării, în cadrul unei serii care începe joi.
Un purtător de cuvânt al editurii Penguin Random House a confirmat că pasajele citate din volum sunt exacte. Cartea lui Charles Spencer aduce astfel noi relatări despre zilele care au urmat morții Prințesei Diana și despre tensiunile pe care fratele acesteia susține că le-a avut cu Charles în acea perioadă.