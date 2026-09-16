Două bombardiere rusești înarmate cu rachete au fost observate în largul coastelor unui stat NATO

Două bombardiere rusești au fost interceptate și monitorizate de avioane de vânătoare F-35 ale Forțelor Aeriene Norvegiene, după ce au efectuat o misiune de rutină în spațiul aerian internațional, deasupra Mărilor Barents și Norvegiei.
Două bombardiere strategice rusești Tu-95MS, despre care Moscova afirmă că efectuau o misiune de patrulare planificată, au fost monitorizate de aviația militară norvegiană în apropierea nordului Norvegiei. Potrivit informațiilor relatate de presa internațională, aeronavele rusești au efectuat un zbor de aproximativ cinci ore deasupra apelor internaționale din Marea Barents și Marea Norvegiei.
Norvegia a trimis două avioane F-35
Prezența bombardierelor rusești a determinat Forțele Aeriene Norvegiene să ridice de la sol două avioane de vânătoare F-35 de la baza Evenes.
Potrivit Barents Observer și Reuters, aeronavele norvegiene au avut misiunea de a identifica și urmări formațiunea rusă în timpul zborului.
Bombardierele nu au intrat în spațiul aerian norvegian. Acestea au rămas deasupra apelor internaționale, în zonele maritime din nordul Norvegiei.
Moscova susține că a fost o patrulă planificată
Agențiile ruse TASS și RIA Novosti au relatat că misiunea celor două Tu-95MS a fost una programată.
Ministerul rus al Apărării a transmis că bombardierele au fost însoțite de avioane de vânătoare Su-33 aparținând Marinei Ruse. Potrivit Moscovei, aeronave militare străine au urmărit bombardierele rusești în anumite momente ale misiunii.
Ministerul rus al Apărării a susținut, de asemenea, că toate zborurile au fost realizate în conformitate cu normele internaționale aplicabile spațiului aerian internațional.
Bombardierele erau echipate cu rachete Kh-101
Un element care a atras atenția este armamentul aeronavelor rusești. Cele două bombardiere Tu-95MS erau echipate cu rachete de croazieră Kh-101, armament cu rază lungă de acțiune folosit de Rusia și în cadrul războiului din Ucraina.
Imaginile distribuite de Ministerul rus al Apărării arată rachetele montate pe bombardiere.
Aeronavele au decolat de la baza aeriană Olenya, situată în Peninsula Kola, în apropiere de Murmansk.
Bombardierele au rămas în spațiul aerian internațional
Deși prezența unor bombardiere strategice înarmate a determinat intervenția aviației norvegiene, aeronavele rusești nu au pătruns în spațiul aerian al Norvegiei, potrivit informațiilor disponibile.
Zborul s-a desfășurat deasupra apelor internaționale ale Mării Barents și Mării Norvegiei.
Astfel de misiuni ale aviației strategice ruse în zona Arcticii și în Atlanticul de Nord sunt efectuate periodic, iar monitorizarea acestora de către avioanele statelor NATO din regiune face parte din activitățile de supraveghere aeriană.