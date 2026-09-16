Două bombardiere rusești înarmate cu rachete au fost observate în largul coastelor unui stat NATO

Scris de Iulian Budusan Publicat: 16 sept. 2026, 21:41

Două bombardiere rusești au fost interceptate și monitorizate de avioane de vânătoare F-35 ale Forțelor Aeriene Norvegiene, după ce au efectuat o misiune de rutină în spațiul aerian internațional, deasupra Mărilor Barents și Norvegiei.

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