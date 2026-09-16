Atac rusesc cu drone asupra unei companii cofondate de Volodimir Zelenski. Un depozit a fost distrus

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 16 sept. 2026, 20:54

Un atac cu drone rusești a distrus un depozit aparținând companiei de producție Kvartal 95, cofondată de președintele Volodimir Zelenski pe vremea când acesta era umorist și actor, a anunțat miercuri compania, citată de AFP.

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