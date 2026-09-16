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Atac rusesc cu drone asupra unei companii cofondate de Volodimir Zelenski. Un depozit a fost distrus

FOTO: Ukraine’s State Emergency Service

FOTO: Ukraine’s State Emergency Service

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 16 sept. 2026, 20:54

Un atac cu drone rusești a distrus un depozit aparținând companiei de producție Kvartal 95, cofondată de președintele Volodimir Zelenski pe vremea când acesta era umorist și actor, a anunțat miercuri compania, citată de AFP.

Atacul a provocat un incendiu de proporții

”Am pierdut un număr mare de decoruri, costume şi obiecte care, timp de douăzeci de ani, au făcut parte din concertele, emisiunile noastre de televiziune, filmele şi serialele noastre”, a precizat compania Kvartal 95 într-un mesaj postat pe reţelele sociale.

Instituția precizează că atacul nu a făcut victime și a publicat imagini cu pompierii intervenind pentru stingerea incendiului.

”Armele ruseşti pot distruge proprietăţi. Dar nu ne pot opri. Continuăm să lucrăm, să scriem glume şi să îi ajutăm pe apărătorii Ucrainei”, afirmă studioul, precizând că menţine organizarea unui concert caritabil programat pentru mijlocul lunii octombrie.

Legătura lui Volodimir Zelenski cu Kvartal 95

Compania de producţie Kvartal 95 a fost fondată în 2003 de Volodimir Zelenski şi de doi fraţi, Boris şi Serhii Şefir, toţi originari din Krivoi Rog, oraş din centrul Ucrainei. Aceasta a produs, printre altele, serialul „Slujitorul poporului” (2015-2019), în care Volodimir Zelenski interpreta rolul unui simplu profesor de istorie care devenea, brusc, preşedintele Ucrainei, serial care i-a marcat începutul ascensiunii politice.

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