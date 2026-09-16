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Rusia confirmă că o navă de război a tras rachete de semnalizare spre un elicopter danez. Analist militar: ”Nu este un atac, dar este un act ostil”

FOTO: Profimedia

FOTO: Profimedia

Scris deGabriela Bucătaru
Publicat16 sept. 2026, 17:35
Actualizat16 sept. 2026, 17:40

Ministerul rus al Apărării a anunțat miercuri că o corvetă rusească a lansat două rachete de semnalizare în direcția unui elicopter danez aflat în Marea Baltică, în încercarea de a preveni ceea ce Moscova a descris drept o ”provocare”, relatează Reuters.

Comandantul navei ruse, decorat de Moscova

Ministerul rus al Apărării a precizat într-un comunicat că Moscova l-a decorat pe comandantul navei pentru acțiunile sale și că elicopterul danez a părăsit locul incidentului.

Danemarca denunță ”o acțiune iresponsabilă”

Potrivit armatei daneze, incidentul a avut loc luni în apele internaționale ale Mării Baltice, în largul orașului Gedser, în partea cea mai sudică a Danemarcei. Elicopterul danez efectua o operațiune „de rutină” de fotografiere a navei de război rusești.

Șefa guvernului danez, Mette Frederiksen, a denunțat marți ”o acțiune iresponsabilă din partea Rusiei”.

”Rusia dorește să intimideze și să semene discordie. Răspunsul nostru este să fim mai uniți și să consolidăm apărarea Danemarcei și a Europei”, a mai spus aceasta.

Analist militar: ”Nu este un atac, dar este un act ostil o escaladare”

Kenneth Øhlenschlæger Buhl, fost cercetător postdoctoral la Universitatea din Danemarca de Sud și ofițer în Forțele Armate daneze, a declarat pentru postul TV2 că incidentul nu poate fi considerat un atac în sensul dreptului internațional, întrucât nu a fost folosită nicio armă, dar reprezintă ”un act ostil” și o escaladare.

”Nu este un atac în sensul dreptului internațional, deoarece nu se folosește nicio armă. Dar este cu siguranță un act ostil, prin care s-a încercat îndepărtarea elicopterului. Și aici trebuie să subliniez că atât fregata, cât și elicopterul aveau dreptul să se afle acolo. Așadar, consider că este un act grav.

A fost ceva absolut normal ca armata daneză să fotografieze navele rusești care navigau prin apele daneze. Până acum, totul s-a desfășurat într-o atmosferă foarte pașnică. Nu-mi amintesc să se fi întâmplat ceva asemănător până acum. De aceea este o escaladare”, a afirmat analistul militar.

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