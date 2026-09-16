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Extern· 2 min citire
Rusia confirmă că o navă de război a tras rachete de semnalizare spre un elicopter danez. Analist militar: ”Nu este un atac, dar este un act ostil”
FOTO: Profimedia
Publicat16 sept. 2026, 17:35
Actualizat16 sept. 2026, 17:40
Ministerul rus al Apărării a anunțat miercuri că o corvetă rusească a lansat două rachete de semnalizare în direcția unui elicopter danez aflat în Marea Baltică, în încercarea de a preveni ceea ce Moscova a descris drept o ”provocare”, relatează Reuters.
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