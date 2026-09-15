O fregată rusească a lansat rachete către un elicopter danez. Danemarca îl convoacă pe ambasadorul Rusiei la Copenhaga

Scris de Realitatea.NET Publicat: 15 sept. 2026, 11:05

Incident grav în largul coastelor Danemarcei. O fregată rusească a lansat luni două rachete de semnalizare către un elicopter militar danez, ratând cu puțin aeronava, au declarat oficialii armatei statului nordic. Elicopterul se afla într-o misiune de rutină pentru a fotografia fregata rusă.

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