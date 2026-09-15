O fregată rusească a lansat rachete către un elicopter danez. Danemarca îl convoacă pe ambasadorul Rusiei la Copenhaga

Incident grav în largul coastelor Danemarcei. O fregată rusească a lansat luni două rachete de semnalizare către un elicopter militar danez, ratând cu puțin aeronava, au declarat oficialii armatei statului nordic. Elicopterul se afla într-o misiune de rutină pentru a fotografia fregata rusă.
"Rachetele de semnalizare sunt dispozitive pirotehnice utilizate de obicei ca semnal de avertizare pe mare", a transmis comandamentul apărării danez.
Danemarca a decis să îl convoace pe ambasadorul Rusiei la Copenhaga la o întâlnire privind incidentul. Informația a fost confirmată de ministrul apărării Jeppe Bruus pentru postul de televiziune TV2.
Ministrul de Externe al Danemarcei, Lars Lokke Rasmussen, a calificat incidentul drept „inacceptabil” și a afirmat că acesta ar fi putut pune în pericol vieți omenești.
„Danemarca depune eforturi pentru a asigura că toate navele pot traversa în siguranță apele daneze, însă Rusia mută treptat limita a ceea ce consideră a fi un comportament acceptabil”, a declarat marți oficialul.
Prim-ministrul de la Copenhaga, mesaj tranșant: Rusia dorește să intimideze
Prim-ministrul Mette Frederiksen a condamnat incidentul în termeni foarte duri.
„Este evident că este un fapt extrem de grav faptul că, ieri, o fregată rusească a lansat așa-numitele rachete de semnalizare către unul dintre elicopterele Forțelor Armate”, a transmis Biroul de Presă al șefei guvernului danez.
Acest incident „face parte din modelul pe care îl observăm în întreaga Europă. Cu o Rusie din ce în ce mai agresivă și mai asertivă, care a intensificat războiul hibrid împotriva Europei. Și care testează și provoacă NATO”, a spus Mette Frederiksen, potrivit sursei citate.
„Rusia dorește să intimideze și să semene discordie. Răspunsul nostru este să fim mai uniți și să consolidăm apărarea Danemarcei și a Europei”, a mai spus aceasta.
Analist militar: „Nu este un atac, dar este un act ostil o escaladare”
„Acesta nu este un atac în sensul dreptului internațional”, a subliniat Kenneth Øhlenschlæger Buhl, analist militar independent, fost cercetător postdoctoral la Universitatea din Danemarca de Sud și ofițer în Forțele Armate daneze, citat de postul TV2.
„Nu este un atac în sensul dreptului internațional, deoarece nu se folosește nicio armă. Dar este cu siguranță un act ostil, prin care s-a încercat îndepărtarea elicopterului. Și aici trebuie să subliniez că atât fregata, cât și elicopterul aveau dreptul să se afle acolo. Așadar, consider că este un act grav,” a afirmat analistul militar. În opinia sa, incidentul reprezintă o escaladare.
„A fost ceva absolut normal ca armata daneză să fotografieze navele rusești care navigau prin apele daneze. Până acum, totul s-a desfășurat într-o atmosferă foarte pașnică. Nu-mi amintesc să se fi întâmplat ceva asemănător până acum. De aceea este o escaladare”, a mai spus acesta.