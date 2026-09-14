Volodimir Zelenski: Ucraina așteaptă detalii de la parteneri privind oprirea atacurilor asupra infrastructurii energetice din Rusia

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 14 sept. 2026, 21:25

Volodimir Zelenski a declarat luni că Ucraina este pregătită să oprească atacurile asupra infrastructurii energetice din Rusia, dacă partenerii săi se asigură că Moscova va înceta, la rândul său, loviturile asupra infrastructurii energetice, facilităților și rutelor de aprovizionare cu alimente din țara sa, relatează Reuters.

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