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Extern· 2 min citire
Volodimir Zelenski: Ucraina așteaptă detalii de la parteneri privind oprirea atacurilor asupra infrastructurii energetice din Rusia
FOTO: Arhivă
Volodimir Zelenski a declarat luni că Ucraina este pregătită să oprească atacurile asupra infrastructurii energetice din Rusia, dacă partenerii săi se asigură că Moscova va înceta, la rândul său, loviturile asupra infrastructurii energetice, facilităților și rutelor de aprovizionare cu alimente din țara sa, relatează Reuters.
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