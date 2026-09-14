„Sovereign Institute for Liberty and Justice”, noul proiect pentru viitorul României. Institutul pregătește un proiect de țară pentru următorii 20 de ani

Publicat 14 sept. 2026, 19:01 Actualizat 14 sept. 2026, 19:19 Sursă Realitatea PLUS

Silvia Uscov, avocat și unul dintre reprezentanții proiectului, a explicat, într-un interviu exclusiv pentru jurnalista Realitatea Plus Alessia Păcuraru că noua organizație își propune să reunească specialiști care pot contribui la identificarea unor soluții pentru România.

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