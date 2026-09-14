„Sovereign Institute for Liberty and Justice”, noul proiect pentru viitorul României. Institutul pregătește un proiect de țară pentru următorii 20 de ani

Silvia Uscov, avocat și unul dintre reprezentanții proiectului, a explicat, într-un interviu exclusiv pentru jurnalista Realitatea Plus Alessia Păcuraru că noua organizație își propune să reunească specialiști care pot contribui la identificarea unor soluții pentru România.
Inițiativa își propune să contribuie la elaborarea unor politici publice și să ofere expertiză în domenii precum justiția, economia, politica externă și de securitate, dar și în zona noilor tehnologii.
Sovereign Institute for Liberty and Justice, un nou think tank pentru România
Silvia Uscov, avocat și unul dintre reprezentanții proiectului, a explicat că noua organizație își propune să reunească specialiști care pot contribui la identificarea unor soluții pentru România.
„Este un think tank, adică este o asociație, o adunare de persoane care sunt competente, care fac cercetare și vin cu idei pentru a ajuta România”, a declarat Silvia Uscov pentru Realitatea Plus într-un interviu cu Alessia Păcuraru.
Printre membrii și colaboratorii proiectului se află specialiști din mai multe domenii, iar organizatorii susțin că expertiza acestora va fi folosită pentru elaborarea unor propuneri concrete.
Cercetare și dezbateri pentru politici publice
Unul dintre principalele obiective ale institutului este implicarea în zona politicilor publice.
„Obiectivul nostru este de a contribui la politici publice. Vom face cercetare. Vom organiza dezbateri”, a precizat Silvia Uscov.
Reprezentanții proiectului spun că vor să creeze un spațiu în care specialiștii să poată analiza problemele cu care se confruntă România și să formuleze soluții pe termen lung.
Politica externă și poziția României în regiune
Unul dintre domeniile abordate de noul institut este politica externă și de securitate. Analiștii implicați în proiect consideră că România trebuie să își reevalueze poziția strategică și rolul pe care îl are în regiune.
„România trebuie să-și redescopere rolul real pe care îl ocupă pe hartă, în sud-estul Europei, la contactul cu Europa Centrală și cu interese care vin din lumea occidentală”, a afirmat un analist de politică externă prezent la eveniment.
România are nevoie de o strategie pentru noile provocări
Inițiatorii proiectului susțin că România trebuie să își adapteze strategiile la schimbările economice, geopolitice și tehnologice din ultimii ani.
„Avem nevoie de un arhitect, de un om care să stea și să reconfigureze pentru a se adapta la noile situații”, a declarat unul dintre profesorii implicați în proiect.
Potrivit reprezentanților institutului, provocările viitorului necesită o abordare coordonată și soluții construite pe baza expertizei specialiștilor din mai multe domenii.
Proiect de țară pentru următorii 20 de ani
Unul dintre cele mai importante obiective anunțate de Sovereign Institute for Liberty and Justice este elaborarea unui proiect de țară pentru România, cu un orizont de 20 de ani.
„Proiectul principal al institutului este un proiect de țară pe următorii 20 de ani în România”, a declarat Silvia Uscov.
Inițiatorii susțin că documentul ar urma să abordeze principalele provocări și crize cu care se confruntă societatea românească în prezent, dar și pe cele care ar putea apărea în următoarele decenii.
Un proiect bazat pe expertiză și soluții pe termen lung
Sovereign Institute for Liberty and Justice pornește la drum cu aproximativ 50 de membri, proveniți din domenii profesionale diferite. Organizatorii își propun ca institutul să devină un spațiu de cercetare, dezbatere și elaborare de soluții pentru România.
Noul proiect își propune astfel să contribuie la definirea unor direcții strategice pentru țară, prin cercetare, expertiză și propuneri de politici publice.