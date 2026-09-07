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Stiinta si tehnologie· 1 min citire
Roboții umanoizi care fură meseriile oamenilor. Servicii de curățenie la domiciliu
Roboți care fac curățenie
Publicat7 sept. 2026, 19:46
SursăRealitatea PLUS
Oamenii încep să piardă tot mai mult teren pe câmpul muncii în fața roboților. Umanoizii au început să presteze servicii de curățenie la domiciliu! Compania s-a lansat în San Francisco pentru 30 de dolari pe oră, iar afacerea are mari șanse să ajungă și în Europa! Roboții se ocupă de sarcini precum spălarea podelelor, ordonarea hainelor, camerelor și curățarea bucătăriilor.
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