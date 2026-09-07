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Stiinta si tehnologie· 1 min citire

Roboții umanoizi care fură meseriile oamenilor. Servicii de curățenie la domiciliu

Roboți care fac curățenie

Roboți care fac curățenie

Scris deGeorgiana Balaban
Publicat7 sept. 2026, 19:46
SursăRealitatea PLUS

Oamenii încep să piardă tot mai mult teren pe câmpul muncii în fața roboților. Umanoizii au început să presteze servicii de curățenie la domiciliu! Compania s-a lansat în San Francisco pentru 30 de dolari pe oră, iar afacerea are mari șanse să ajungă și în Europa! Roboții se ocupă de sarcini precum spălarea podelelor, ordonarea hainelor, camerelor și curățarea bucătăriilor.

Umanoizii au început să presteze servicii de curățenie la domiciliu

Ideea de a avea un robot care împăturește hainele și spală vasele pare desprinsă din filme, însă devine rapid realitate datorită progreselor uriașe din inteligența artificială și robotică.

Spre deosebire de aspiratoarele rotunde clasice, noii roboți umanoizi sau semi-umanoizi folosesc brațe mecanice și camere avansate pentru ordonarea casei, sortarea și împachetarea rufelor și curățenia în bucătărie.

Deși lansarea este încă la început din cauza costurilor ridicate de producție, experții au transmis că extinderea în Europa este inevitabilă în următorii ani.

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