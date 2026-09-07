„Nașul” inteligenței artificiale avertizează: superinteligența ar putea pune în pericol omenirea

Scris de Iulian Budusan Publicat: 7 sept. 2026, 15:48

Geoffrey Hinton, laureat al Premiului Nobel și unul dintre pionierii inteligenței artificiale, cere guvernului britanic să oprească dezvoltarea sistemelor AI extrem de puternice. El avertizează că pierderea controlului asupra superinteligenței ar putea avea consecințe extreme pentru omenire.

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