România și Republica Moldova, pe lista potențialelor ținte ale Rusiei. Unde ar putea lovi Putin, potrivit Atlantic Council

România și Republica Moldova apar într-o analiză Atlantic Council despre zonele în care Rusia ar putea încerca să extindă presiunea militară și hibridă dincolo de Ucraina. Experții indică statele baltice, Polonia, țările nordice și Germania printre celelalte puncte vulnerabile.
România și Republica Moldova apar într-o analiză publicată de Atlantic Council privind zonele în care Rusia ar putea încerca să își extindă acțiunile dincolo de Ucraina. Experții nu vorbesc despre un plan de atac confirmat, ci analizează scenarii în care Moscova ar putea crește presiunea militară, hibridă sau informațională asupra statelor care sprijină Kievul.
Analiza pornește de la contextul unui război de uzură care durează de peste patru ani și de la posibilitatea ca Vladimir Putin să încerce să slăbească sprijinul occidental pentru Ucraina. Statele baltice, Polonia, țările nordice, Republica Moldova, România și Germania sunt printre zonele analizate.
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România, vizată de drone și acțiuni hibride
În cazul României, experții amintesc incidentele repetate cu drone rusești în apropierea sau în interiorul spațiului aerian românesc și atrag atenția asupra importanței strategice a țării pentru NATO, în special la Marea Neagră.
Analiza menționează și consolidarea capacităților militare românești, inclusiv extinderea bazelor, sistemele Patriot și HIMARS și viitoarele aeronave F-35. În cazul unui atac de amploare, România s-ar baza însă și pe întăririle aliaților NATO. Republica Moldova este analizată în primul rând prin prisma războiului hibrid. Chișinăul s-a confruntat cu acuzații privind ingerințe electorale, campanii de dezinformare, presiuni energetice și incidente cu drone.
Spre deosebire de România, Republica Moldova nu este membră NATO. Autoritățile încearcă însă să își întărească apărarea și cooperarea cu România, Ucraina și partenerii occidentali. Statele baltice sunt considerate unele dintre cele mai sensibile puncte de pe flancul estic al NATO. Rusia este acuzată că testează constant limitele Alianței prin atacuri cibernetice, sabotaj, bruiaj GPS și incursiuni cu drone.
Polonia este, de asemenea, un punct central în analiza Atlantic Council. Varșovia investește masiv în apărare și se pregătește pentru scenarii de escaladare, mai ales în apropierea enclavei ruse Kaliningrad și a Belarusului.
Germania și Occidentul, ținte pentru operațiuni de influență
În Germania, riscul analizat este legat în special de sabotaj, dezinformare și alte operațiuni hibride. În același timp, experții avertizează că Rusia ar putea intensifica încercările de influențare a politicii din Europa de Vest și Statele Unite.
„Rusia va intensifica operațiunile de influență în politica occidentală, exploatând polarizarea, neîncrederea în instituții și tensiunile transatlantice. Scopul Kremlinului este de a diviza Occidentul și de a-l determina să se autodistrugă”, se arată în analiza citată.