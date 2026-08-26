Șeful CIA a mers la Moscova cu un avertisment pentru Kremlin. Serviciile americane au primit semnale că s-ar pregăti un atac rusesc asupra Europei

Publicat 26 aug. 2026, 16:16 Sursă The Wall Street Journal

Directorul CIA, John Ratcliffe, a ajuns la Moscova într-o deplasare neanunțată, într-un moment în care Statele Unite analizează informații potrivit cărora Rusia ar fi început să ia în calcul pași pentru o posibilă mobilizare militară. Vizita șefului serviciului american de informații are loc pe fondul războiului din Ucraina și al preocupărilor tot mai mari privind intențiile Kremlinului față de NATO și Europa.

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