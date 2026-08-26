Șeful CIA a mers la Moscova cu un avertisment pentru Kremlin. Serviciile americane au primit semnale că s-ar pregăti un atac rusesc asupra Europei

Directorul CIA, John Ratcliffe, a ajuns la Moscova într-o deplasare neanunțată, într-un moment în care Statele Unite analizează informații potrivit cărora Rusia ar fi început să ia în calcul pași pentru o posibilă mobilizare militară. Vizita șefului serviciului american de informații are loc pe fondul războiului din Ucraina și al preocupărilor tot mai mari privind intențiile Kremlinului față de NATO și Europa.
Potrivit informațiilor publicate de The Wall Street Journal, serviciile de informații americane au obținut date care indică existența unor pregătiri incipiente ale Rusiei pentru o posibilă mobilizare militară. În același timp, Moscova ar analiza variante prin care să testeze hotărârea NATO și modul în care Alianța Nord-Atlantică ar reacționa la eventuale provocări.
Ce informații au ajuns la serviciile americane
Datele aflate la dispoziția Statelor Unite arată că Rusia ar putea face primii pași către o eventuală mobilizare militară, potrivit relatării The Wall Street Journal. Informațiile sunt analizate în contextul războiului din Ucraina, dar și al preocupărilor legate de posibilitatea ca Moscova să încerce să verifice cât de pregătită este NATO să răspundă unor acțiuni militare sau unor provocări.
Analiștii citați de publicația americană consideră că deplasarea lui John Ratcliffe la Moscova ar fi putut avea inclusiv un scop direct legat de Vladimir Putin. Directorul CIA s-ar fi putut întâlni cu liderul de la Kremlin pentru a transmite un avertisment din partea administrației americane.
Prima informație despre prezența lui Ratcliffe în capitala Rusiei a fost făcută publică de CBS News. Vizita a atras atenția după ce un avion de transport Boeing C-17A Globemaster III aparținând Forțelor Aeriene ale SUA a fost observat pe un aeroport din Moscova, în apropierea unui convoi diplomatic american.
Apariția aeronavei americane și prezența convoiului diplomatic au precedat confirmările oficiale privind deplasarea directorului CIA. Ulterior, au apărut și informații conform cărora Washingtonul i-ar fi cerut Kievului să nu lanseze atacuri asupra unor ținte de pe teritoriul Rusiei pe durata vizitei delegației americane.
Kremlinul a confirmat prezența șefului CIA în Rusia
Prezența lui John Ratcliffe în Rusia a fost confirmată ulterior chiar de Kremlin. Purtătorul de cuvânt al președinției ruse, Dmitri Peskov, a declarat că directorul CIA s-a aflat în Rusia și a oferit informații despre motivul general al deplasării.
Potrivit lui Peskov, vizita lui Ratcliffe a fost legată de relațiile bilaterale dintre Moscova și Washington. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului a precizat, de asemenea, că deplasarea a avut legătură cu contactele dintre serviciile de informații americane și ruse.
Peskov nu a oferit însă alte detalii despre discuțiile purtate sau despre persoanele cu care s-ar fi întâlnit directorul CIA. Informațiile privind această parte a vizitei au fost relatate de The Washington Post.
Deplasarea lui Ratcliffe este cu atât mai importantă prin prisma faptului că ultima vizită a unui director al CIA la Moscova avusese loc în 2021, cu aproape cinci ani în urmă.
Ce s-a întâmplat la ultima vizită a unui director CIA la Moscova
În 2021, directorul CIA de la acel moment, William Burns, s-a deplasat în Rusia și a avut întâlniri cu oficiali ruși de rang înalt. Burns s-a întâlnit cu omologul său rus, Serghei Narîșkin, precum și cu Nikolai Patrușev, secretarul Consiliului de Securitate al Rusiei.
Directorul CIA a purtat atunci și o discuție telefonică cu Vladimir Putin. Oficial, tema vizitei era reprezentată de combaterea terorismului, însă deplasarea avea și o componentă legată de tensiunile militare tot mai mari din jurul Ucrainei.
CNN relata la vremea respectivă că președintele american Joe Biden îl trimisese personal pe William Burns în Rusia pentru a transmite Kremlinului un avertisment privind acumularea trupelor rusești la granița cu Ucraina.
Invazia rusă pe scară largă a Ucrainei a început la mai puțin de patru luni după vizita lui Burns la Moscova.
Zelenski avertizează asupra unui posibil atac rusesc în statele baltice
În acest context, președintele ucrainean Volodîmîr Zelenski a declarat că statele baltice ar trebui să beneficieze de protecția NATO în eventualitatea unui atac rusesc.
Declarația a fost făcută la Kiev, în cadrul unei conferințe de presă comune susținute alături de președintele Estoniei, Alar Karis. Zelenski a fost întrebat dacă Ucraina și-ar trimite militarii pentru a sprijini Estonia în situația în care aceasta ar fi atacată de Rusia.
Președintele ucrainean a făcut diferența între statutul Estoniei și cel al Ucrainei, subliniind că Estonia este membră NATO, în timp ce Ucraina nu face parte din Alianța Nord-Atlantică.
„Dacă credem în forța NATO, atunci Estonia - doamne ferește - dacă se va confrunta cu anumite riscuri, are mai mult de 30 de țări care, în opinia mea, ar trebui să apere simultan orice stat aliat al NATO", a spus Zelenski.
El a adăugat că responsabilitatea principală pentru apărarea statelor baltice revine Alianței Nord-Atlantice.
Țările baltice își protejează infrastructura strategică
În ultimele luni, au fost publicate informații despre măsurile luate de Polonia, Lituania, Letonia și Estonia pentru protejarea infrastructurii strategice în fața unor eventuale atacuri rusești.
Cele patru state cooperează pentru a-și consolida măsurile de securitate, în condițiile în care serviciile de informații ale unor țări aliate au avertizat în repetate rânduri asupra posibilității unor operațiuni rusești desfășurate „sub steag fals".
Astfel de acțiuni ar putea avea ca scop provocarea instabilității sau testarea modului în care NATO ar reacționa la o situație de acest tip. Avertismentele serviciilor de informații au alimentat preocupările existente în rândul statelor aflate pe flancul estic al Alianței.
Luna trecută, Lituania a trimis militari suplimentari pentru consolidarea forțelor speciale care au responsabilitatea de a proteja mai multe obiective strategice.
Printre infrastructurile vizate de aceste măsuri se află terminalul pentru importul de gaze naturale lichefiate, un terminal pentru produse petroliere, precum și o linie de înaltă tensiune care face legătura între Lituania și Polonia.
Pe lista obiectivelor strategice protejate se află și centrala hidroelectrică cu acumulare prin pompaj de la Kruonis.
Avertismente pe flancul estic al NATO
Liderii statelor situate pe flancul estic al NATO au lansat, la rândul lor, avertismente publice cu privire la riscul unor provocări pe teritoriile lor. Mesajele au fost formulate în condițiile în care informațiile furnizate de serviciile de informații indică posibilitatea ca Rusia să pregătească astfel de operațiuni.
În acest climat de tensiune, deplasarea neanunțată a lui John Ratcliffe la Moscova vine într-un moment în care Washingtonul încearcă să stabilească mai clar care sunt intențiile Kremlinului. În paralel, aliații europeni urmăresc cu atenție informațiile privind eventuale acțiuni ale Rusiei care ar putea duce la extinderea conflictului dincolo de Ucraina.
Vizita directorului CIA la Moscova are loc, astfel, în timp ce serviciile de informații americane analizează semnale privind posibile pregătiri militare rusești, iar statele NATO din Europa de Est își consolidează măsurile de protejare a infrastructurii strategice și se pregătesc pentru eventuale provocări.