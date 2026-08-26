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Alertă pe litoralul Bulgariei: mai multe drone, găsite pe plaje și în mare. Unele au fost detonate

Fragment dronă/ Captură foto BGNES

Fragment dronă/ Captură foto BGNES

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 26 aug. 2026, 14:29

Mai multe drone și fragmente ale unor aparate fără pilot au fost descoperite în ultimele zile pe litoralul Bulgariei, unele pe plaje din apropierea orașului Varna, iar altele în apele Mării Negre. Forțele Navale bulgare au verificat și distrus unele dintre aparate, în timp ce alte fragmente au fost transportate la o bază militară. Descoperirile au loc în același context în care un fragment de dronă a fost găsit și detonat pe plaja din Olimp, în România.

Una dintre drone a fost descoperită pe plaja Kabakum, în apropierea orașului Varna. O echipă specializată a bazei navale din Varna a verificat aparatul și a stabilit că acesta nu conține substanțe explozive. Drona a fost ulterior transportată la baza militară pentru continuarea verificărilor.

O altă echipă a Forțelor Navale bulgare a intervenit în apropierea orașului Pomorie, unde a fost identificat un obiect în apele Mării Negre. Militarii au stabilit că era vorba despre o dronă și au distrus-o pe loc, în mare, cu respectarea măsurilor de siguranță.

Un alt aparat fără pilot a fost descoperit în zona plajei Pașa Dere, în apropiere de Varna. Drona a fost, de asemenea, detonată în mare.

Fragment al unei drone militare, găsit în zona stațiunii Kamcia

Incidentele nu sunt singulare. Din contră, în seara zilei de 25 august, un alt fragment de dronă a fost descoperit în apele Mării Negre, în zona stațiunii Kamcia.

În urma verificărilor, militarii au stabilit că obiectul era o aripă a unei drone militare, adusă la mal de curenți. Fragmentul nu conținea muniție și a fost transportat la baza militară din Varna.

Incidente similare și în România

Anunțurile autorităților bulgare vin în contextul în care, miercuri dimineață, un fragment de dronă a fost descoperit și detonat pe plaja din Olimp, în România.

Anterior, pe 14 august, pe litoralul Bulgariei au fost identificate obiecte suspecte în trei zone diferite. Printre acestea s-au numărat o dronă de tip avion, despre care s-a presupus că ar fi o dronă de recunoaștere, precum și posibile fragmente ale unor drone.

Cum explică specialiștii militari fenomenul

Potrivit specialiștilor militari, citați de publicația Novinite.com, condițiile meteorologice și maritime ar putea contribui la creșterea numărului de astfel de descoperiri pe litoralul bulgăresc. Vântul puternic din nord-est și valurile de forța 3-4 pot împinge dronele sau resturile acestora către coastă.

Incidentele au loc pe fondul războiului din Ucraina și al utilizării pe scară largă a sistemelor fără pilot în regiunea Mării Negre.

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