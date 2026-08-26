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Extern· 2 min citire
Alertă pe litoralul Bulgariei: mai multe drone, găsite pe plaje și în mare. Unele au fost detonate
Fragment dronă/ Captură foto BGNES
Mai multe drone și fragmente ale unor aparate fără pilot au fost descoperite în ultimele zile pe litoralul Bulgariei, unele pe plaje din apropierea orașului Varna, iar altele în apele Mării Negre. Forțele Navale bulgare au verificat și distrus unele dintre aparate, în timp ce alte fragmente au fost transportate la o bază militară. Descoperirile au loc în același context în care un fragment de dronă a fost găsit și detonat pe plaja din Olimp, în România.
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