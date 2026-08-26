Realitatea.NET
Social· 1 min citire

Încă o dronă, detectată lângă granița României. MApN a ridicat un elicopter și a emis RO-Alert

Drone/Arhivă foto

Drone/Arhivă foto

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 26 aug. 2026, 13:56

O nouă țintă aeriană a fost detectată, miercuri, 26 august, în apropierea frontierei României cu Ucraina. Sistemul radar al MApN a identificat ținta la aproximativ 8 kilometri nord de Vâlcove, iar Forțele Aeriene Române au ridicat un elicopter pentru monitorizarea situației. Populația din nordul și estul județului Tulcea a fost alertată prin RO-Alert

O nouă țintă aeriană, detectată lângă România

Sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale (MApN) a detectat, miercuri, o țintă aeriană la aproximativ 8 kilometri nord de Vâlcove, Ucraina, în proximitatea frontierei cu România.

Pentru monitorizarea situației, Forțele Aeriene Române au ridicat de la sol un elicopter IAR-330 PUMA SOCAT, a anunțat instituția într-o postare pe Facebook.

RO-Alert pentru populația din județul Tulcea

Potrivit sursei citate, Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) cu privire la instituirea măsurilor de alertare a populației din nordul și estul județului Tulcea. Drept urmare, un mesaj RO-Alert a fost transmis la ora 13:15.

Până la ora transmiterii acestei știri nu era specificat dacă drona a pătruns sau nu în spațiul aerian al României. Surse citate de Realitatea PLUS, susțin că aceasta nu ar fi pătruns.

"Vom reveni cu detalii pe măsură ce vor fi disponibile", mai arată sursa citată.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

dronatulceaMApNRO-ALERT

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Social

Mai Multe