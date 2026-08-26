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Încă o dronă, detectată lângă granița României. MApN a ridicat un elicopter și a emis RO-Alert
Drone/Arhivă foto
O nouă țintă aeriană a fost detectată, miercuri, 26 august, în apropierea frontierei României cu Ucraina. Sistemul radar al MApN a identificat ținta la aproximativ 8 kilometri nord de Vâlcove, iar Forțele Aeriene Române au ridicat un elicopter pentru monitorizarea situației. Populația din nordul și estul județului Tulcea a fost alertată prin RO-Alert
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