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Locale· 1 min citire
Tragedie pe o trecere de pietoni. O mamă de 29 de ani a murit sub ochii copilului: micuțul și bunica acestuia au ajuns la spital
Accident grav București
Publicat19 aug. 2026, 15:36
Actualizat19 aug. 2026, 15:54
Un accident cumplit a avut loc miercuri, în jurul orei 13:55, pe Șoseaua Gării Cățelu din București. Potrivit informațiilor obținute pe surse de Realitatea PLUS, un camion a lovit o familie aflată pe trecerea de pietoni. O mamă în vârstă de 29 de ani a murit pe loc, iar copilul său și bunica minorului au fost răniți.
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