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Tragedie pe o trecere de pietoni. O mamă de 29 de ani a murit sub ochii copilului: micuțul și bunica acestuia au ajuns la spital

Accident grav București

Accident grav București

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat19 aug. 2026, 15:36
Actualizat19 aug. 2026, 15:54

Un accident cumplit a avut loc miercuri, în jurul orei 13:55, pe Șoseaua Gării Cățelu din București. Potrivit informațiilor obținute pe surse de Realitatea PLUS, un camion a lovit o familie aflată pe trecerea de pietoni. O mamă în vârstă de 29 de ani a murit pe loc, iar copilul său și bunica minorului au fost răniți.

Mama copilului a murit pe loc

Cele trei victime traversau regulamentar strada, pe trecerea de pietoni, în momentul în care au fost lovite de camion. Impactul a fost fatal pentru femeia de 29 de ani, mama copilului. Aceasta a murit pe loc. Bunica minorului a fost grav rănită, iar copilul a suferit răni ușoare. Cei doi supraviețuitori au fost transportați la spital pentru îngrijiri medicale.

Șoferul camionului nu consumase alcool

Camionul era condus de un bărbat în vârstă de 43 de ani, care circula pe Șoseaua Gării Cățelu, dinspre Drumul Între Tarlale către Șoseaua Pantelimon. Șoferul a fost testat cu aparatul alcooltest, iar rezultatul a fost zero. Polițiștii fac cercetări pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs accidentul. Circulația a fost restricționată pe Șoseaua Gării Cățelu, pe ambele sensuri de mers, pentru intervenția echipajelor și desfășurarea cercetărilor la fața locului.

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