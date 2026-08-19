Scrisoarea sfâșietoare a tatălui lui Sebi, la trei ani de la tragedia din 2 Mai: „Aș da orice pentru încă un minut cu tine”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 19 aug. 2026, 11:00

Au trecut trei ani de când Sebi Olariu a plecat de acasă și nu s-a mai întors. Pentru tatăl său, durerea a rămas aceeași. Dorul este la fel de apăsător în fiecare dimineață, în liniștea casei și în toate locurile în care familia încă îl caută. Între timp, Vlad Pascu, vinovatul tragediei de la 2 Mai, a fost condamnat la 10 ani de închisoare.

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