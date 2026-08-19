Scrisoarea sfâșietoare a tatălui lui Sebi, la trei ani de la tragedia din 2 Mai: „Aș da orice pentru încă un minut cu tine”

Au trecut trei ani de când Sebi Olariu a plecat de acasă și nu s-a mai întors. Pentru tatăl său, durerea a rămas aceeași. Dorul este la fel de apăsător în fiecare dimineață, în liniștea casei și în toate locurile în care familia încă îl caută. Între timp, Vlad Pascu, vinovatul tragediei de la 2 Mai, a fost condamnat la 10 ani de închisoare.
Pe 19 august 2026, Valentin Olariu i-a scris din nou băiatului său. A strâns într-o scrisoare durerea ultimilor trei ani, amintirea ultimei îmbrățișări și neputința unui părinte care ar da totul pentru încă un minut alături de copilul său.
„Fiecare te caută în tăcere”
Familia a rămas împreună, dar nimic nu mai este la fel. Lucrurile lui Sebi sunt la locul lor, însă din casă lipsesc vocea, pașii și râsul lui. Au rămas trei oameni care încearcă să trăiască într-o viață în care trebuiau să fie patru.
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„Se fac trei ani de când ai plecat și nu te-ai mai întors. Trei ani care pentru noi au însemnat dor, lacrimi, întrebări fără răspuns și o durere pe care nimeni nu o poate înțelege cu adevărat. Am fost o familie minunată. Eram patru. Astăzi am rămas doar trei suflete care încearcă, fiecare în felul lui, să-și găsească un loc într-o viață din care lipsești tu. Suntem împreună, dar fiecare te caută în tăcere. Într-o fotografie, într-o amintire, într-un colț al casei, într-un gest sau într-un cuvânt. Casa fără tine este pustie, Seb. Poate că lucrurile sunt la locul lor, dar nimic nu mai este cum a fost. Lipsește glasul tău, râsul tău, pașii tăi, prezența ta. Lipsești tu și, odată cu tine, parcă a dispărut și bucuria pe care o aveam când eram toți patru”, a scris Valentin Olariu.
Ultima îmbrățișare
Tatăl lui Sebi își amintește și acum ultima dată când și-a strâns copilul în brațe. Atunci nu știa că era ultima îmbrățișare. Au rămas însă întrebările și gândul că ar fi vrut să-l oprească, să nu îl lase să plece.
„Acum trei ani te-am luat pentru ultima dată în brațe. Nu știam că va fi ultima oară. Dar parcă ceva în sufletul meu îmi spunea că nu este bine, că ceva rău se va întâmpla. Aș fi vrut să te opresc. Aș fi vrut să nu te las să pleci. Dar ai plecat, iar nimeni nu a putut opri ceea ce avea să urmeze. Și apoi a venit ziua aceea blestemată care ne-a schimbat viața pentru totdeauna. Ziua în care un om drogat ți-a frânt aripile și ne-a luat copilul. Nu voi uita niciodată dimineața de 19 august. Telefonul acela. Vocea acelei doamne de la pompe funebre care mi-a spus că ai avut un accident și că ai murit. Sunt cuvinte pe care niciun părinte nu ar trebui să le audă vreodată”, continuă tatăl tânărului.
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Pentru ceilalți, viața a mers înainte. Pentru familia lui Sebi, o parte din timp a rămas blocată în dimineața de 19 august 2023. Scrisoarea se încheie cu dorul după lucrurile care altădată păreau firești: o ușă care se deschide, o voce auzită prin casă și o îmbrățișare. Familia nu l-a uitat nicio clipă și continuă să se considere o familie cu patru membri.
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„Mi-e dor de tine în fiecare zi, băiatul meu. Mi-e dor să te văd intrând pe ușă. Mi-e dor să-ți aud vocea. Mi-e dor să te iau în brațe și să știu că ești acasă. Aș da orice pentru încă un minut cu tine. Un singur minut în care să te strâng la piept și să-ți spun tot ce poate nu ți-am spus suficient cât ai fost lângă mine. Te iubesc, Seb. Te-am iubit din prima clipă în care ai venit pe lume, te iubesc și acum și te voi iubi până în ultima mea zi.
Au trecut trei ani, dar pentru un tată dorul de copilul lui nu se măsoară în ani. Se măsoară în fiecare dimineață în care se trezește și își amintește că băiatul lui nu mai este acasă. Oriunde ai fi, să știi că mami, tati și Selena nu te-au uitat nicio secundă. Am rămas trei aici, dar în inimile noastre vom fi întotdeauna patru. Te iubesc, băiatul meu. Te iubesc, Sebi. Și te voi aștepta și te voi purta în suflet până când, într-o zi, ne vom întâlni din nou. Tati”, și-a încheiat Valentin Olariu scrisoarea.
Tragedia care a schimbat două familii
Pe 19 august 2023, Vlad Pascu a intrat cu mașina într-un grup de tineri care mergeau pe marginea drumului, între 2 Mai și Vama Veche. Sebi Olariu, în vârstă de 21 de ani, și Roberta Dragomir, de 20 de ani, au murit, iar alți trei tineri au fost răniți. După impact, șoferul a părăsit locul accidentului.
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Vlad Pascu a fost trimis în judecată pentru ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă, conducerea unui vehicul sub influența substanțelor și părăsirea locului accidentului. El a fost condamnat definitiv la zece ani de închisoare. Procesul s-a încheiat, însă pentru familiile Robertei și a lui Sebi, dimineața de 19 august nu va deveni niciodată doar o dată din calendar. Este ziua în care doi copii nu s-au mai întors acasă.