Cinci persoane reținute după seria de jafuri din casele unor medici și politicieni din Timișoara. Prejudiciul depășește 900.000 de euro

Scris de Realitatea.NET Publicat: 18 aug. 2026, 22:21

O amplă anchetă privind mai multe furturi comise în locuințele unor persoane publice din Timișoara a dus la reținerea a cinci suspecți. Printre victime se află medici și politicieni, iar anchetatorii estimează că prejudiciul total depășește 900.000 de euro.

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