Cinci persoane reținute după seria de jafuri din casele unor medici și politicieni din Timișoara. Prejudiciul depășește 900.000 de euro

O amplă anchetă privind mai multe furturi comise în locuințele unor persoane publice din Timișoara a dus la reținerea a cinci suspecți. Printre victime se află medici și politicieni, iar anchetatorii estimează că prejudiciul total depășește 900.000 de euro.
Cazul a intrat într-o nouă etapă marți, 18 august 2026, când polițiștii și procurorii au desfășurat 16 percheziții domiciliare în Timișoara și în localitățile din zona periurbană. Anchetatorii susțin că suspecții ar fi acționat în mod repetat, vizând locuințele unor persoane despre care ar fi obținut informații în prealabil.
Medici și politicieni, printre victimele grupării
Potrivit informațiilor din anchetă, printre persoanele cărora le-au fost sparte locuințele se numără rectorul Universității de Vest din Timișoara și deputatul PNL de Timiș, Marilen Pirtea.
Pe lista victimelor s-ar afla și Cristian Oancea, fost manager al Spitalului de Boli Infecțioase „Victor Babeș” din Timișoara, precum și un alt medic din județ.
Parchetul de pe lângă Judecătoria Timișoara a anunțat că locuințele mai multor medici, politicieni și alte persoane publice ar fi fost vizate în mod repetat.
„Au fost efectuate 16 percheziții domiciliare pe raza municipiului Timișoara și a localităților periurbane”, au transmis procurorii, precizând că ancheta vizează infracțiuni de furt calificat prin violare de domiciliu.
Prejudiciul calculat până în acest moment este estimat la peste 900.000 de euro.
Cinci suspecți au fost reținuți pentru 24 de ore
În urma perchezițiilor, cinci dintre persoanele vizate de anchetă au fost reținute pentru 24 de ore. Acestea sunt cercetate pentru furt calificat, tentativă la furt calificat și tăinuire, în diferite forme de participație.
În timpul descinderilor, anchetatorii au găsit mai multe sume de bani și bunuri despre care există suspiciunea că ar proveni din furturile cercetate în dosar.
Cercetările continuă pentru stabilirea exactă a rolului fiecărui suspect și pentru identificarea întregului prejudiciu.
Un polițist este acuzat că ar fi furnizat informații confidențiale
Ancheta a scos la iveală și o posibilă implicare a unui polițist din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Timiș.
Potrivit procurorilor, agentul ar fi sprijinit activitatea grupării prin furnizarea unor informații care nu erau destinate publicității și la care persoanele implicate nu ar fi trebuit să aibă acces.
Față de polițist a fost dispusă continuarea urmăririi penale, acesta fiind și el reținut pentru 24 de ore. Acuzația vizează folosirea directă sau indirectă a unor informații nedestinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la astfel de date.
Anchetatorii urmează să stabilească în ce măsură informațiile furnizate de polițist ar fi contribuit la comiterea furturilor.
Unul dintre suspecți, legat de jaful de la Poșta din Timișoara
Dosarul are și o legătură cu un alt caz spectaculos de jaf produs în Timișoara. Procurorii au stabilit că printre persoanele implicate în furturile din locuințe se află și un bărbat care a fost deja trimis în judecată și condamnat în primă instanță în dosarul privind jaful de la Oficiul Poștal nr. 1 din Timișoara.
În acel caz, hoții au furat banii destinați plății pensiilor, prejudiciul fiind estimat la aproximativ 2 milioane de euro.
Astfel, anchetatorii verifică acum dacă experiența și relațiile dobândite în cadrul grupării implicate în jaful de la Poștă au avut un rol în organizarea furturilor din locuințele persoanelor publice.
Anchetatorii au ridicat bani și bunuri
În urma celor 16 percheziții, polițiștii au identificat și ridicat mai multe bunuri și sume de bani despre care există suspiciunea că ar proveni din infracțiunile investigate.
Procurorii continuă verificările pentru a stabili traseul bunurilor și al banilor, dar și pentru a determina dacă gruparea este responsabilă și pentru alte furturi care nu au fost încă legate oficial de acest dosar.
Suspecții ajung în fața judecătorului
Cele șase persoane vizate de cercetări, inclusiv polițistul, urmează să fie prezentate miercuri, 19 august 2026, în fața judecătorului de drepturi și libertăți de la Judecătoria Timișoara.
Procurorii vor solicita luarea unor măsuri preventive, inclusiv arestarea preventivă, în funcție de situația fiecărui suspect.
Ancheta rămâne în desfășurare, iar autoritățile încearcă să stabilească întreaga activitate a grupării.