Lista celor mai hilare plângeri ale turiștilor pe litoralul românesc. „Pescărușii țipă dimineața”, printre reclamațiile lăsate la hotel

Publicat 11 aug. 2026, 23:36 Actualizat 12 aug. 2026, 00:20

Vacanța la mare nu înseamnă pentru toți turiștii doar plajă, baie și relaxare. La finalul sejurului, oamenii își lasă impresiile fie în chestionarele puse la dispoziție de hoteluri, fie în recenziile publicate pe platformele de rezervări. Unele dintre reclamații vizează probleme concrete ale serviciilor oferite, în timp ce altele sunt legate de condițiile de pe litoral, pe care administratorii unităților de cazare nu le pot controla.

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