Lista celor mai hilare plângeri ale turiștilor pe litoralul românesc. „Pescărușii țipă dimineața”, printre reclamațiile lăsate la hotel

Vacanța la mare nu înseamnă pentru toți turiștii doar plajă, baie și relaxare. La finalul sejurului, oamenii își lasă impresiile fie în chestionarele puse la dispoziție de hoteluri, fie în recenziile publicate pe platformele de rezervări. Unele dintre reclamații vizează probleme concrete ale serviciilor oferite, în timp ce altele sunt legate de condițiile de pe litoral, pe care administratorii unităților de cazare nu le pot controla.
În această perioadă, turiștii aflați în Mamaia au și un motiv suplimentar de nemulțumire: algele adunate în cantități mari la mal. În anumite zone, acestea formează un strat gros care îngreunează accesul în mare, iar mirosul este reclamat de cei care ajung pe plajă.
Algele de la mal, una dintre problemele reclamate în Mamaia
Temperatura apei mării a ajuns la 25-26 de grade Celsius, ceea ce oferă condiții bune pentru cei care vor să se răcorească în apă. Numai că, înainte de a ajunge la zona în care apa este liberă, turiștii trebuie să traverseze porțiunile în care s-au strâns alge.
În unele locuri, acumulările se întind pe mai mulți metri, atât pe plajă, cât și în apă. Aspectul zonei este unul dintre motivele de nemulțumire, iar turiștii reclamă și mirosul puternic asociat algelor.
Situația a fost observată pe plajele din Mamaia, unde stratul de alge format în apropierea țărmului a devenit vizibil și a îngreunat intrarea în mare.
Pescărușii, nisipul și parcarea, pe lista reclamațiilor
Nemulțumirile turiștilor nu se opresc însă la algele de pe plajă. La recepțiile hotelurilor sunt completate chestionare în care oamenii își descriu experiența avută în timpul vacanței, iar printre observațiile întâlnite se află probleme legate de parcare, nisip sau alte condiții de pe litoral.
Curățenia este, în schimb, unul dintre aspectele apreciate de turiști în unele dintre aceste evaluări.
Unele dintre reclamații sunt însă mult mai puțin obișnuite. Un turist a considerat că zgomotul făcut de pescăruși reprezintă o problemă și a cerut să se ia măsuri pentru păsările care „țipă dimineața”.
Și dimensiunea plajei a devenit motiv de nemulțumire pentru un alt turist. Acesta s-a plâns că plaja este prea mare și a spus că și-ar fi dorit să existe mai multe șezlonguri.
Nici nisipul nu scapă de observații. Un turist și-ar fi dorit ca acesta să fie mai fin, în timp ce altcineva a reclamat faptul că oferta de spectacole nu este suficient de bogată.
Nemulțumiri legate de mâncare și obiectele din camere
O parte dintre observațiile turiștilor vizează direct serviciile oferite de hoteluri și sunt, prin urmare, lucruri care pot fi corectate de administratorii unităților de cazare.
Printre acestea se află dorința ca mâncarea să fie mai proaspătă, lipsa ceștilor pentru cafea sau nemulțumirea provocată de folosirea paharelor din plastic.
Și condițiile din camere pot ajunge pe lista reclamațiilor. Un turist a criticat chiar faptul că prosoapele sunt schimbate prea des și a lăsat următoarea observație: „Prosoapele schimbate în fiecare zi, chiar mă enervează. Adică nici acasă nu le schimbi în fiecare zi”.