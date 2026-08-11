Prietenul lui Bolojan, stăpân peste energia românilor. Cum a fost închisă o centrală din cauza incompetenței

Publicat 11 aug. 2026, 21:51 Sursă Realitatea PLUS

În timp ce România își numără megawații și se pregătește pentru scenarii de criză, Ilie Bolojan, care și-a dorit cu ardoare să ajungă ministru al Energiei, își construiește imaginea politică. Nu spune nimic însă despre cea mai gravă criza energetică pe care o traversează țara noastră. Anchetă Realitatea PLUS.

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