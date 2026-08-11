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Politica· 2 min citire

Mihai Enache (liderul deputaților AUR): „PSD, USR și PNL, uniți pentru nota de plată a jafului din pandemie: aproape un miliard de euro pentru vaccinurile nefolosite!”

Mihai Enache (AUR)

Mihai Enache (AUR)

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 11 aug. 2026, 17:09

Liderul deputaților AUR, Mihai Enache, acuză PSD, USR și PNL că pregătesc terenul pentru ca statul român să plătească nota de plată a scandalului vaccinurilor din pandemie, în timp ce Guvernul demisionar Bolojan ar primi instrumentul juridic pentru a tranzacționa bunuri ale statului în vederea stingerii litigiilor.

„PSD a devenit astăzi părtaș la jaful din pandemie, cel cu milioanele de doze de vaccin, pentru care trebuie să plătim aproape un miliard de euro. Astăzi, PSD a votat în comisii, cot la cot cu USR, care, bineînțeles, vrea să-l acopere pe Vlad Voiculescu și pe ceilalți miniștri ai Sănătății, și cu PNL, pentru a da Guvernului Bolojan un instrument juridic prin care să tranzacționeze bunurile voastre pentru stingerea litigiului cu Pfizer”, a declarat Mihai Enache.

Acesta susține că, după ce Ministerul Finanțelor ar fi indicat inițial litigiul Pfizer ROMATSA drept motiv pentru această procedură, PSD și-ar fi schimbat poziția și ar fi votat în comisie alături de USR și PNL și că susține acum o măsură prin care statul român ar putea ajunge să-și vândă bunurile pentru a acoperi costurile unor doze de vaccin cumpărate în pandemie.

„În două săptămâni, pesediștii s-au răzgândit și astăzi au susținut ca statul român să vândă bunurile pentru a plăti milioanele de doze de vaccin nefolosite, pe care le-am aruncat sau nici măcar nu le-am primit. Mâine este votul final, iar PSD-ul va fi părtaș cu USR-ul la jaful din pandemie”, a declarat liderul deputaților AUR, Mihai Enache.

MATERIAL PUBLICITAR POLITIC PARTIDUL ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMANILOR (AUR). Notificare privind transparența la https://www.realitatea.net/notificare-transparenta-publicitate-politica-2026

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