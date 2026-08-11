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Politica· 2 min citire
Mihai Enache (liderul deputaților AUR): „PSD, USR și PNL, uniți pentru nota de plată a jafului din pandemie: aproape un miliard de euro pentru vaccinurile nefolosite!”
Mihai Enache (AUR)
Liderul deputaților AUR, Mihai Enache, acuză PSD, USR și PNL că pregătesc terenul pentru ca statul român să plătească nota de plată a scandalului vaccinurilor din pandemie, în timp ce Guvernul demisionar Bolojan ar primi instrumentul juridic pentru a tranzacționa bunuri ale statului în vederea stingerii litigiilor.
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