Mihai Enache (liderul deputaților AUR): „PSD, USR și PNL, uniți pentru nota de plată a jafului din pandemie: aproape un miliard de euro pentru vaccinurile nefolosite!”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 11 aug. 2026, 17:09

Liderul deputaților AUR, Mihai Enache, acuză PSD, USR și PNL că pregătesc terenul pentru ca statul român să plătească nota de plată a scandalului vaccinurilor din pandemie, în timp ce Guvernul demisionar Bolojan ar primi instrumentul juridic pentru a tranzacționa bunuri ale statului în vederea stingerii litigiilor.

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