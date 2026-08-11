România ar putea inaugura până la 100 de kilometri de autostradă în 2026. Anunțul făcut de Radu Miruță

Scris de Realitatea.NET Publicat: 11 aug. 2026, 17:19

România ar putea avea în circulație, până la finalul anului 2026, până la 100 de kilometri noi de autostradă, potrivit declarațiilor făcute de ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță. Oficialul a vorbit despre unul dintre cele mai importante progrese în infrastructura rutieră și a subliniat că 2026 ar putea deveni anul cu cel mai mare număr de kilometri inaugurați pe Autostrada Transilvania.

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