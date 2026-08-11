România ar putea inaugura până la 100 de kilometri de autostradă în 2026. Anunțul făcut de Radu Miruță

România ar putea avea în circulație, până la finalul anului 2026, până la 100 de kilometri noi de autostradă, potrivit declarațiilor făcute de ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță. Oficialul a vorbit despre unul dintre cele mai importante progrese în infrastructura rutieră și a subliniat că 2026 ar putea deveni anul cu cel mai mare număr de kilometri inaugurați pe Autostrada Transilvania.
Declarația a fost făcută marți, în cadrul inaugurării lotului Zimbor - Poarta Sălajului de pe Autostrada A3, proiect care a avut parte de numeroase întârzieri și blocaje de-a lungul anilor.
Radu Miruță: „Anul acesta se dă în circulație până la 100 de kilometri de autostradă”
Ministrul interimar al Transporturilor susține că lucrările la mai multe proiecte de infrastructură au avansat, iar România se află în fața unui an important pentru dezvoltarea rețelei de autostrăzi.
Radu Miruță a afirmat că, până la sfârșitul lui 2026, ar putea fi deschiși traficului până la 100 de kilometri de autostradă, ceea ce ar reprezenta un record pentru Autostrada Transilvania.
„În situația în care anul acesta se dă în circulație până la 100 de kilometri de autostradă, fiind anul în care se dă în circulație cel mai mare număr de kilometri de pe Autostrada Transilvaniei”, a declarat ministrul.
Oficialul a mulțumit echipelor implicate în proiectele de infrastructură și celor care au contribuit la deblocarea lucrărilor.
Lotul Zimbor - Poarta Sălajului, inaugurat după ani de întârzieri
Deschiderea lotului dintre Zimbor și Poarta Sălajului reprezintă un moment important pentru infrastructura rutieră din județul Sălaj.
Proiectul a acumulat întârzieri considerabile, iar potrivit Asociației Pro Infrastructură, tronsonul ar fi trebuit să fie finalizat inițial în 2023 sau, cel mai târziu, în august 2024.
Inaugurarea acestui segment marchează prima deschidere de autostradă din România în 2026, potrivit informațiilor prezentate de Asociația Pro Infrastructură.
Ministrul Transporturilor acuză blocaje administrative
Radu Miruță a vorbit și despre problemele pe care le-a identificat în cadrul Ministerului Transporturilor și care au afectat derularea anumitor proiecte.
Ministrul susține că unele contracte au fost blocate din cauza unor practici administrative mai vechi, însă lucrările au continuat și proiectele au început să avanseze.
„Am descoperit la Ministerul Transporturilor obiceiuri vechi din cauza cărora unele contracte sunt blocate, dar lucrările avansează”, a transmis oficialul.
În opinia sa, accelerarea proiectelor de infrastructură este esențială atât pentru conectarea regiunilor țării, cât și pentru reducerea numărului de accidente grave produse pe drumurile naționale.
Autostrăzile, importante pentru siguranța rutieră și economie
Ministrul interimar al Transporturilor a subliniat că investițiile în autostrăzi nu trebuie privite doar prin prisma infrastructurii, ci și din perspectiva siguranței participanților la trafic și a dezvoltării economice.
Radu Miruță a atras atenția că România are încă un deficit important în ceea ce privește infrastructura rutieră de mare viteză și că numeroase accidente sunt favorizate de infrastructura rutieră necorespunzătoare.
Potrivit acestuia, fiecare tronson nou deschis traficului înseamnă atât mai multă siguranță pentru șoferi, cât și oportunități suplimentare pentru dezvoltarea economică a zonelor traversate.
„Încă în România avem puțini kilometri de autostradă, încă în România se moare din cauza geometriei proaste a drumurilor și a insuficienței autostrăzii. Însă, pe măsură ce un segment nou de drum se dă în circulație, șansele la viață cresc, șansele la o dezvoltare economică de asemenea cresc”, a afirmat ministrul.
România ajunge la peste 1.400 de kilometri de autostrăzi și drumuri expres
Odată cu inaugurarea lotului Zimbor - Poarta Sălajului, rețeaua de autostrăzi și drumuri expres aflate în exploatare în România ajunge, potrivit datelor citate de Asociația Pro Infrastructură, la aproximativ 1.428,5 kilometri.
Dacă estimările prezentate de ministrul Radu Miruță vor fi confirmate, anul 2026 ar putea aduce un ritm accelerat al inaugurărilor, cu până la 100 de kilometri noi de autostradă dați în circulație.
Pentru Autostrada Transilvania, acest lucru ar reprezenta unul dintre cei mai importanți pași înainte din ultimii ani, după o perioadă marcată de întârzieri, licitații, contestații și probleme administrative.