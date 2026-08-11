Florin Manole anunță condițiile PSD pentru noua lege a salarizării: veniturile bugetarilor să nu scadă și jalonul PNRR să fie respectat

Scris de Realitatea.NET Publicat: 11 aug. 2026, 12:13

PSD va susține noua Lege a salarizării dacă veniturile angajaților de la stat vor fi protejate, iar cheltuielile se vor încadra în limitele bugetare asumate de România. Florin Manole, fost ministru al Muncii, spune că reforma trebuie să mulțumească principalele categorii de bugetari și să permită îndeplinirea jalonului din PNRR.

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