Florin Manole anunță condițiile PSD pentru noua lege a salarizării: veniturile bugetarilor să nu scadă și jalonul PNRR să fie respectat

PSD va susține noua Lege a salarizării dacă veniturile angajaților de la stat vor fi protejate, iar cheltuielile se vor încadra în limitele bugetare asumate de România. Florin Manole, fost ministru al Muncii, spune că reforma trebuie să mulțumească principalele categorii de bugetari și să permită îndeplinirea jalonului din PNRR.
Partidele reiau marți, la Cotroceni, negocierile blocate de mai multe luni. Dacă legea nu trece de Parlament săptămâna viitoare, România riscă să piardă 770 de milioane de euro.
PSD cere protejarea veniturilor bugetarilor
Florin Manole susține că viitoarea lege trebuie să țină cont de angajații din educație, sănătate, apărare, ordine publică, cultură și administrație. În același timp, măsurile trebuie adaptate la resursele disponibile în buget. „În momentul în care vom avea aceste două lucruri împreună, cred că suntem foarte aproape de un consens”, a declarat fostul ministru. El a subliniat că principala așteptare a angajaților din sistemul public este ca veniturile lor să nu scadă.
În cazul educației, Manole a atras atenția că anumite sporuri nu ar fi incluse în salariul de bază. Fostul ministru cere ca noua lege să țină cont de sporul de dirigenție și de cel pentru doctorat. El consideră că diminuarea sau eliminarea sporului de dirigenție ar reduce veniturile unui număr mare de profesori. „Cu sau fără spor de dirigenție, cu sau fără spor de doctorat, ce interesează foarte mult pe cei din toate sistemele publice este ca veniturile să nu scadă”, a explicat Manole.
Anvelopa salarială discutată este de opt miliarde de lei
A doua condiție prezentată de PSD este respectarea anvelopei salariale. Florin Manole spune că ultima variantă discutată la Cotroceni de partide, în negocierile cu Radu Burnete, prevedea o limită de opt miliarde de lei. Depășirea acestei sume ar adânci deficitul bugetar și ar putea împiedica îndeplinirea jalonului din PNRR. Social-democrații ar accepta alocarea unor resurse suplimentare numai dacă sunt respectate angajamentele României privind reducerea deficitului.
Fostul ministru consideră că Ministerul Finanțelor trebuie să precizeze dacă bugetul permite cheltuieli mai mari. El s-a arătat rezervat față de varianta unor creșteri salariale acordate în mai multe etape. Manole a amintit că astfel de majorări au mai fost promise și de alte guverne, fără să fie aplicate integral. „Creșterea etapizată a salariilor a mai fost promisă în trecut, dar nu s-a respectat”, a declarat social-democratul.
Negocieri decisive la Cotroceni
Nicușor Dan se întâlnește marți, de la ora 16:00, cu liderii fostei coaliții pentru a discuta noua Lege a salarizării. Reforma trebuie adoptată de Parlament până săptămâna viitoare pentru ca România să nu piardă un jalon important din PNRR. Miza financiară asociată acestuia este de 770 de milioane de euro. Florin Manole susține că PSD nu va bloca proiectul dacă forma finală va respecta condițiile partidului: „Dacă legea va fi bună, 100% va trece”.