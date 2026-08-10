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Politica· 2 min citire

Mercenarul politic Ponta strânge trădători din POT și SOS pentru a face jocurile Cotroceniului

Victor Ponta și Sebastian Ghiță (foto arhivă)

Victor Ponta și Sebastian Ghiță (foto arhivă)

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat10 aug. 2026, 23:43
SursăRealitate Plus

Ieșit din nou la vânătoare de funcții, oportunistul Victor Ponta este acuzat că își pregătește o revenire cinică pe scena politică, încercând să paraziteze votul suveranist și să rupă din nou bucăți din PSD, potrivit Realitatea Plus. În spatele construcției „Uniți pentru România”, fostul premier nu a făcut altceva decât să strângă traseiștii politici, renegații și dezertorii din POT și SOS, pentru a ridica o nouă platformă personală pe fondul războiului intern din zona naționalistă împotriva lui George Simion și AUR.

Invitat recent la un podcast, fostul premier și lider al PSD a recunoscut cu seninătate că își va face un partid de orientare suveranistă.

Eu cred că orice român în acest moment, indiferent de gândirea social-democrată, liberală, conservatoare, trebuie să participe la efortul de a elibera România de această sectă globalistă care ne-a subjugat, a afirmat Ponta la Gândul.


Victor Ponta a fost un factor decisiv în alegerile prezidențiale din 2025, unde a încurcat calculele politice ale PSD prin blocarea lui Crin Antonescu în turul al doilea. Prin mișcarea lui Ponta, președintele Nicușor Dan a avut cale liberă către confruntarea cu George Simion.

Această manevră de mercenariat politic expune un grup uriaș de interese financiare și mediatice, conectat direct la trustul de propagandă al fugarului Sebastian Ghiță. Miza lui Ponta este să spargă din nou partidul care l-a lansat și să livreze parlamentari pregătiți să execute directivele de la Cotroceni.

Ponta are în spate un grup masiv de interese, lucru evidențiat de promovarea intensă de la televiziunea controlată de Sebastian Ghiță. Mai mult, a încercat să fractureze PSD prin plecarea sa și să atragă oameni în noul partid, pentru a susține agenda prezidențială.

Dincolo de jocurile de culise, amprenta reală a lui Victor Ponta rămâne apetitul pentru bani publici. Experiența sa în fondarea de partide s-a redus la o schemă de sifonare a bugetului de stat. La fostul proiect Pro România, Ponta s-a angajat formal ca „consilier juridic” doar pentru a-și atribui un salariu de mii de euro, extras direct din subvenția primită de la cetățeni.

Din aceiași bani, formațiunea sa cumpăra, în 2021, un bolid de lux Tesla Model X, de 133.000 de euro — dovadă că, pentru Ponta, politica nu este despre principii sau națiune, ci despre limuzine, lux, salarii uriașe din bani publici și satisfacerea propriilor ambiții financiare.

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