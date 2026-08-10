Nicușor Dan nu este de acord cu noua Lege a Integrității: „Proiectul încalcă dreptul la viață privată

Publicat 10 aug. 2026, 15:26 Actualizat 10 aug. 2026, 15:27

Președintele României, Nicușor Dan, contestă oficial la Curtea Constituțională Legea pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul integrității, adoptată recent de Parlament. Șeful statului refuză promulgarea actului normativ, argumentând că mai multe prevederi încalcă principii fundamentale din Constituție, precum claritatea legislativă, protecția vieții private și neretroactivitatea legii.

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