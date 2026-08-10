Nicușor Dan nu este de acord cu noua Lege a Integrității: „Proiectul încalcă dreptul la viață privată

Președintele României, Nicușor Dan, contestă oficial la Curtea Constituțională Legea pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul integrității, adoptată recent de Parlament. Șeful statului refuză promulgarea actului normativ, argumentând că mai multe prevederi încalcă principii fundamentale din Constituție, precum claritatea legislativă, protecția vieții private și neretroactivitatea legii.
Sesizarea transmisă Curții Constituționale vizează în principal două modificări majore aduse cadrului de funcționare a Agenției Naționale de Integritate (ANI): obligarea partenerilor de fapt ai demnitarilor de a-și declara averile și încetarea automată a mandatelor aflate în curs pentru incompatibilități constatate în trecut.
Declararea averii de către concubini: Lipsă de claritate și intruziune în viața privată
Una dintre principalele nemulțumiri exprimate de Administrația Prezidențială se referă la extinderea obligației de depunere a declarațiilor de avere și interese asupra „persoanelor care au relații asemănătoare celor dintre soți” cu înalți demnitari – de la Președinte, miniștri și parlamentari, până la șefi din administrația locală.
Președintele arată în sesizare că norma este lipsită de previzibilitate, neavând criterii obiective (cum ar fi durata conviețuirii sau interdependența economică) pentru a stabili momentul în care o relație afectivă devine relevantă juridic.
Mai mult, Nicușor Dan atrage atenția că măsura încalcă dreptul la viață privată și caracterul personal al răspunderii juridice, obligând un terț care nu ocupă o funcție publică să își dezvăluie întregul patrimoniu sub amenințarea unor sancțiuni contravenționale. Măsura creează totodată o discriminare nejustificată între demnitarii căsătoriți și cei aflați în relații de fapt.
Aplicarea retroactivă a interdicțiilor: Ocrotirea mandatelor consolidate
O altă critică de fond adusă de șeful statului vizează dispozițiile tranzitorii care prevăd că persoanelor pentru care s-a constatat definitiv o stare de incompatibilitate sau conflict de interese anterior intrării în vigoare a legii le încetează de drept mandatul actual în termen de 30 de zile.
Președintele Nicușor Dan susține că această prevedere reprezintă o retroactivitate mascată, interzisă de Articolul 15 din Constituție. În vechiul regim, interdicția de 3 ani opera doar ca o barieră pentru accesarea unei noi funcții în viitor. Transformarea acesteia într-o cauză de desființare a unui mandat actual, obținut legal și aflat în plină desfășurare, afectează drepturile politice și aduce atingere principiului securității juridice.
În urma sesizării formulate de Președinte, Legea Integrității va intra în dezbaterea judecătorilor CCR, procedura de promulgare fiind suspendată până la pronunțarea unei decizii definitive.