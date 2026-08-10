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Politica· 1 min citire

George Simion, reacție de ultimă oră privind suspendarea președintelui.”Aleșii să spună clar cum se poziționează”-VIDEO

FOTO: Colaj Realitatea.NET

FOTO: Colaj Realitatea.NET

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat10 aug. 2026, 14:07
Actualizat10 aug. 2026, 14:08
SursăRealitatea PLUS

Președintele AUR, George Simion, le-a cerut luni parlamentarilor să își asume public poziția față de demersul privind suspendarea președintelui și să spună clar de ce parte se situează.

”Parlamentarii trebuie să reacționeze”

”Am fost la Parlament și foarte mulți parlamentari USR, PSD, PNL: «Ce-ai făcut? Ai pus numele noastre public! Ne contactează membrii». Nu vă contactează membrii, nu știu... Vă contactează zeci de mii de cetățeni îngrijorați din punct de vedere politic din România. Așa că răspundeți-le!”, a transmis George Simion.

Liderul AUR a subliniat că mobilizarea cetățenilor pe rețelele de socializare este importantă, însă pentru demiterea președintelui sunt esențiale semnăturile parlamentarilor și asumarea publică a unei poziții.

”Dragii mei, a fost mobilizare extraordinară între voi pe TikTok. Ceea ce contează sunt semnăturile parlamentarilor. Trebuie să reacționeze, trebuie să-și asume public o poziție: suveraniști sau globaliști, de dreapta sau de stânga, să spună clar care e poziția lor față de alegeri, față de președinte, față de Parlament”, a afirmat Simion.

Președintele AUR le-a mulțumit celor care s-au implicat în demers și a transmis că formațiunea va ține cont de mesajele venite din partea susținătorilor.

”Felicitări pentru munca depusă! Noi vă ascultăm întotdeauna, pentru că noi suntem în slujba voastră”, a mai spus George Simion.

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