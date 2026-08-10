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Politica· 1 min citire
George Simion, reacție de ultimă oră privind suspendarea președintelui.”Aleșii să spună clar cum se poziționează”-VIDEO
FOTO: Colaj Realitatea.NET
Publicat10 aug. 2026, 14:07
Actualizat10 aug. 2026, 14:08
SursăRealitatea PLUS
Președintele AUR, George Simion, le-a cerut luni parlamentarilor să își asume public poziția față de demersul privind suspendarea președintelui și să spună clar de ce parte se situează.
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