George Simion, reacție de ultimă oră privind suspendarea președintelui.”Aleșii să spună clar cum se poziționează”-VIDEO

Publicat 10 aug. 2026, 14:07 Actualizat 10 aug. 2026, 14:08 Sursă Realitatea PLUS

Președintele AUR, George Simion, le-a cerut luni parlamentarilor să își asume public poziția față de demersul privind suspendarea președintelui și să spună clar de ce parte se situează.

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