PSD cere modificarea proiectului de lege împotriva dezinformării. Mihai Ghigiu: „Nu știm ce instituții vor aplica”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 10 aug. 2026, 14:45

Deputatul PSD Mihai Ghigiu susține că proiectul legii împotriva dezinformării trebuie îmbunătățit. Inițiativa a fost propusă de ministrul Apărării și Transporturilor, Radu Miruță, după atacul asupra unei ambulanțe din județul Cluj. Ghigiu consideră că România are nevoie de o asemenea lege, dar avertizează că forma actuală conține termeni neclari și nu stabilește cine va aplica măsurile. Deputatul propune formarea unui grup de lucru din care să facă parte parlamentari, specialiști și instituțiile care vor pune legea în aplicare.

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