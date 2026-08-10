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Politica· 1 min citire
Liderii politici, așteptați zilele următoare la Cotroceni. Scenariile luate în calcul pentru noul Guvern - SURSE
Palatul Cotroceni
Publicat10 aug. 2026, 08:25
SursăRealitatea PLUS
Urmează discuții cruciale pentru formarea noului Guvern! Președintele Nicușor Dan îi convoacă săptămâna aceasta pe liderii politici la noi consultări la Palatul Cotroceni. În Parlament sunt 2 tabere principale cu propuneri diferite, însă doar una ar reuși să strângă o majoritate, așa cum a cerut șeful statului. O desemnare de premier am putea avea loc în prima săptămână din septembrie.
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