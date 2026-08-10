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Politica· 1 min citire

Liderii politici, așteptați zilele următoare la Cotroceni. Scenariile luate în calcul pentru noul Guvern - SURSE

Palatul Cotroceni

Palatul Cotroceni

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat10 aug. 2026, 08:25
SursăRealitatea PLUS

Urmează discuții cruciale pentru formarea noului Guvern! Președintele Nicușor Dan îi convoacă săptămâna aceasta pe liderii politici la noi consultări la Palatul Cotroceni. În Parlament sunt 2 tabere principale cu propuneri diferite, însă doar una ar reuși să strângă o majoritate, așa cum a cerut șeful statului. O desemnare de premier am putea avea loc în prima săptămână din septembrie.

Principalul scenariu luat în calcul este cel care are șanse să treacă de Parlament: un Guvern format din PSD, UDMR și minorități, la care să se adauge, cel puțin ca număr de voturi în Parlament, aripa conservatoare din PNL și grupurile mai mici. Această variantă ar strânge în jur de 240 de voturi, suficiente pentru învestirea Guvernului.

În acest scenariu sunt vehiculate două posibile variante pentru funcția de premier: un premier politic, în persoana lui Sorin Grindeanu, sau un premier tehnocrat. Pentru această variantă este menționat în continuare numele lui Alexandru Nazare, dar există deschidere și pentru un alt premier tehnocrat, cu condiția să fie susținut de toate partidele implicate.

Al doilea scenariu este cel susținut de premierul demisionar Ilie Bolojan, care a declarat că, de această dată, ar susține formarea unui Guvern tehnocrat, cu condiția continuării măsurilor de reducere a deficitului. Anterior, Bolojan respinsese această variantă, după ce președintele Nicușor Dan îl desemnase pe Eugen Tomac să formeze o majoritate în Parlament.

Decizia ar urma să fie luată cel mai probabil după consultările care încep în această săptămână, iar un nou Guvern ar putea fi învestit, cel mai probabil, în prima săptămână a lunii septembrie.

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