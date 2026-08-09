Daniel Zamfir atacă USR și ONG-urile de mediu după explozia de pe Dunăre: „Câtă ticăloșie!”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 9 aug. 2026, 19:58

Liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, critică USR și organizațiile de mediu pentru lipsa unei reacții după explozia produsă pe Dunăre. Social-democratul îi acuză că au invocat protejarea animalelor pentru a bloca proiecte importante de infrastructură și energie.

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