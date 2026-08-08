Petre Roman critică închiderea Complexele Energetice de la Turceni și Rovinari: „A fost un atac asupra bazei energetice a României”

Publicat 8 aug. 2026, 19:48 Sursă Realitatea PLUS

Fostul premier Petre Roman a criticat dur deciziile care au dus la închiderea unor capacități energetice pe cărbune, invocând în special termocentralele de la Turceni și Rovinari. Roman susține că scoaterea din funcțiune a unor unități cu o putere cumulată de peste 2.000 MW a vulnerabilizat sistemul energetic național.

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