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Politica· 1 min citire
Operațiunea de pe Dunăre a început: primele barje, scufundate. Miruță a venit cu elicopterul
Publicat8 aug. 2026, 09:20
Actualizat8 aug. 2026, 09:22
SursăRealitatea PLUS
Primele două barje au fost scufundate pe brațul Bala, în cadrul unei operațiuni prin care autoritățile încearcă să asigure apa necesară Centralei Nucleare de la Cernavodă. Intervenția a fost declanșată după ce nivelul Dunării a ajuns la unul dintre cele mai scăzute din ultimele decenii, pe fondul secetei. Alte două barje urmează să fie scufundate în cursul zilei de astăzi. Autoritățile încearcă astfel să redirecționeze o cantitate mai mare de apă către brațul care alimentează centrala, potrivit Realitatea PLUS.
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