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Politica· 1 min citire

Operațiunea de pe Dunăre a început: primele barje, scufundate. Miruță a venit cu elicopterul

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat8 aug. 2026, 09:20
Actualizat8 aug. 2026, 09:22
SursăRealitatea PLUS

Primele două barje au fost scufundate pe brațul Bala, în cadrul unei operațiuni prin care autoritățile încearcă să asigure apa necesară Centralei Nucleare de la Cernavodă. Intervenția a fost declanșată după ce nivelul Dunării a ajuns la unul dintre cele mai scăzute din ultimele decenii, pe fondul secetei. Alte două barje urmează să fie scufundate în cursul zilei de astăzi. Autoritățile încearcă astfel să redirecționeze o cantitate mai mare de apă către brațul care alimentează centrala, potrivit Realitatea PLUS.

Nivelul scăzut al Dunării a oprit reactoarele

Lipsa apei a dus la oprirea reactoarelor de la Centrala Nucleară de la Cernavodă. Situația a pus o presiune suplimentară asupra sistemului energetic național. Autoritățile speră că scufundarea barjelor va crește debitul apei și va permite alimentarea în siguranță a centralei. Dacă intervenția va avea rezultatele așteptate, activitatea celor două reactoare ar putea fi reluată treptat.

Radu Miruță a supravegheat operațiunea

Radu Miruță a ajuns în zonă cu un elicopter Black Hawk al Ministerului Afacerilor Interne. Acesta a survolat brațul Bala și a urmărit operațiunile desfășurate pe Dunăre. El a susținut că scufundarea barjelor va continua până când debitul fluviului va reveni la un nivel care să permită alimentarea sigură a centralei. Până atunci, oprirea reactoarelor menține presiunea asupra sistemului energetic din România.

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