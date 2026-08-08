Criza politică adâncește revolta românilor. Oamenii cer stabilitate și plecarea lui Bolojan

Publicat 8 aug. 2026, 07:21 Sursă Realitatea PLUS

România nu are un guvern cu puteri depline de peste trei luni, iar nemulțumirea oamenilor față de situația politică este tot mai mare. Românii spun că vor stabilitate și că nu mai vor să audă despre noi scumpiri sau tăieri salariale, conform Realitatea PLUS.

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