Criza politică adâncește revolta românilor. Oamenii cer stabilitate și plecarea lui Bolojan

România nu are un guvern cu puteri depline de peste trei luni, iar nemulțumirea oamenilor față de situația politică este tot mai mare. Românii spun că vor stabilitate și că nu mai vor să audă despre noi scumpiri sau tăieri salariale, conform Realitatea PLUS.
Oameni din mai multe județe critică lipsa de înțelegere dintre politicieni și spun că deciziile ar trebui luate în primul rând în interesul populației. „Că ăștia nu-s bine intenționați și nu ne vor binele. Chiar... nu-i chiar încât dormim, poporul! Nu, trebuie să ne trezim!”, spune unul dintre cei nemulțumiți.
„Politica e la pământ”. Oamenii critică lipsa de stabilitate
Nemulțumiri puternice vin și din Iași, unde oamenii spun că situația politică s-a degradat. „Politica e la pământ! Mai rău ca 'ceci' n-a fost niciodată în viața asta, băi, în poporul ăsta”, spune un bărbat. Un alt om consideră că neînțelegerile dintre politicieni sunt provocate de lupta pentru putere. „Nu se înțeleg între ei. Nu le mai ajunge, cum să vă explic, nu le ajunge ciolanul. Vor putere! La ei bunăstarea poporului e pe planul doi”, afirmă acesta.
Criticile vin și din Vrancea, unde oamenii spun că și-au pierdut încrederea în cei aflați la conducere. „Pentru că toți sunt niște lași... niște mincinoși! Nu-i niciunul bun, sincer! Pentru mine niciunul de acolo nu-i bun”, spune una dintre persoanele intervievate. Un alt locuitor cere ca deciziile luate de autorități să țină cont mai mult de problemele de zi cu zi ale românilor. „Se pare că din ce în ce este mai rău. Să ia niște decizii spre binele poporului și corecte, da, și să se mai gândească și la românii de zi cu zi, nu doar la buzunarul lor și la binele lor.”
Oamenii din Argeș: „Asta este problema: n-avem stabilitate”
Lipsa unui guvern stabil este principala problemă indicată și de oamenii din Argeș. Aceștia spun că incertitudinea politică îi afectează și că România are nevoie de stabilitate pentru a putea funcționa normal. „Ne afectează foarte, foarte rău. Pentru că n-avem stabilitate. Dacă aveam stabilitate era cu totul altceva. Asta este problema: n-avem stabilitate, n-avem un guvern fix, n-avem legi...”, spune unul dintre oamenii intervievați.
Un alt locuitor din Argeș rezumă situația în câteva cuvinte și spune că nu vede nimic bun în actuala instabilitate politică. „Rău! Rău! Bine n-are cum să fie”, afirmă acesta. Oamenii cer ca politicienii să ajungă la o înțelegere și să ofere stabilitate, în locul incertitudinii din ultimele luni. În același timp, aceștia spun că nu mai vor noi scumpiri sau reduceri salariale și cer decizii care să țină cont de problemele populației.