„Un proiect blocat de ani de zile”: Radu Miruță desființează soluția de avarie a scufundării barjelor

Scufundarea barjelor pe Dunăre reprezintă o măsură de extremă urgență pentru a câștiga doar câteva zile de funcționare la Reactorul 2 de la Cernavodă, avertizează ministrul Transporturilor, Radu Miruță. Soluția temporară vine pe fondul scăderii critice a debitului fluviului, care pune în pericol răcirea centralei nucleare.
Scăderea dramatică a debitului Dunării a adus Centrala Nuclearoelectrica de la Cernavodă într-o situație critică. În condițiile în care Unitatea 1 este deja oprită, autoritățile duc o cursă contra cronometru pentru a evita oprirea Unității 2, recursă la măsuri de extremă urgență pentru a redirecționa apa necesară răcirii reactoarelor.
Soluții de avarie: De la detonarea stâncilor la scufundarea barjelor
Pentru a câștiga câteva zile critice de funcționare, Administrația Fluvială a Dunării de Jos (AFDJ) și Ministerul Transporturilor au pus în aplicare un plan tehnic de urgență structurat în mai multe etape:
Detonarea stâncii Pârjoaia: O primă intervenție pirotehnică menită să deblocheze cursul natural al apei în zonele critice.
Crearea de diguri artificiale: Începerea scufundării controlate a patru barje încărcate cu rocă pe Brațul Bala. Fiecare ambarcațiune este inundată treptat timp de trei până la patru ore, în ciuda curenților puternici, pentru a forma două praguri de redirecționare a debitului către Dunărea Veche.
Lucrări de dragaj extins: Curățarea albiei la confluența dintre Brațul Bala și Dunărea Veche pentru a reduce rezistența hidraulică și a facilita scurgerea apei.
Debitul fluviului la intrarea în țară (Baziaș) a coborât la pragul de 1.400 mc/s, iar cota apei la Cernavodă a atins nivelul alarmant de -218 centimetri. Ministrul Transporturilor, Radu Miruță, a precizat că un eventual ajutor venit din precipitații externe ar dura între 20 și 25 de zile pentru a ajunge în sectorul românesc, timp pe care centrala nu îl are la dispoziție.
Un proiect tehnic blocat în sertarele ministerului ar fi putut preveni criza
Ministrul Transporturilor a subliniat că improvizațiile actuale sunt consecința directă a nepunerii în aplicare a soluțiilor definitive, deși la nivelul instituției exista deja un proiect tehnic abandonat de ani de zile.
Planul de amenajare hidrotehnică prevedea lucrări de durabilitate pe cursul fluviului:
Ridicarea cotei de fund a albiei pe Brațul Bala spre zona Borcea;
Dragaje masive de regularizare pe Dunărea Veche;
Construirea unui canal de legătură (bypass) mai în aval între cele două brațe, pentru echilibrarea debitelor și asigurarea condițiilor optime de navigație și răcire.
Costurile intervenției și asumarea expertizei tehnice
Oficialii au confirmat că întreaga operațiune de urgență se desfășoară pe baza unui raport de expertiză tehnică ce a stat la baza deciziilor adoptate de Comitetul Național pentru Situații de Urgență (CNSU).
În privința bugetului alocat operațiunii de scufundare a ambarcațiunilor, deși zona se află în stare de alertă, autoritățile au solicitat ca toate contractele și plățile efectuate de AFDJ să fie derulate cu maximă transparență financiară. Măsurile aplicate în prezent au ca scop menținerea în funcțiune a Unității 2 până la stabilizarea condițiilor hidrologice pe Dunăre.