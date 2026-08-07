„Un proiect blocat de ani de zile”: Radu Miruță desființează soluția de avarie a scufundării barjelor

Scris de Iulian Budusan Publicat: 7 aug. 2026, 21:17

Scufundarea barjelor pe Dunăre reprezintă o măsură de extremă urgență pentru a câștiga doar câteva zile de funcționare la Reactorul 2 de la Cernavodă, avertizează ministrul Transporturilor, Radu Miruță. Soluția temporară vine pe fondul scăderii critice a debitului fluviului, care pune în pericol răcirea centralei nucleare.

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