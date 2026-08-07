Gheorghe Piperea: „De la contractul secret cu Pfizer la blocarea fondurilor ROMATSA, românii plătesc pentru eșecul PSD-PNL-USR-UDMR”

Publicat 7 aug. 2026, 10:43 Actualizat 7 aug. 2026, 10:50 Sursă Realitatea PLUS

Europarlamentarul AUR/ECR Gheorghe Piperea acuză Comisia Europeană și autoritățile române că au transformat România în țapul ispășitor al contractului controversat cu Pfizer, după ce compania a trecut la executarea silită prin blocarea fondurilor ROMATSA. Gheorghe Piperea susține că România nu ar fi trebuit să ajungă în această situație dacă autoritățile și-ar fi apărat corect interesele și ar fi pus sub semnul întrebării contractul negociat la nivelul Comisiei Europene.

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