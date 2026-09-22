Stenograme din dosarul lui Călin Georgescu: discuții despre bani, presiuni și întâlniri în afara țării

Publicat 22 sept. 2026, 08:23 Actualizat 22 sept. 2026, 08:51 Sursă Realitatea PLUS

Au ieșit la iveală stenograme incendiare din dosarul de înșelăciune care îl vizează pe Călin Georgescu. Încă din 2021, Ion Negoescu, fostul ofițer care este citat ca martor în anchetă, încerca să-l ajute pe Georgescu să crească pe scena politică. Negoescu a fost cel care i-a făcut cunoștință fostului candidat la prezidențiale cu finul său, Răzvan Leu. Acestuia i-au fost propuse mai multe afaceri, în urma cărora a rămas fără peste un milion de euro, conform Realitatea PLUS.

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