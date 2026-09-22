Stenograme din dosarul lui Călin Georgescu: discuții despre bani, presiuni și întâlniri în afara țării

Au ieșit la iveală stenograme incendiare din dosarul de înșelăciune care îl vizează pe Călin Georgescu. Încă din 2021, Ion Negoescu, fostul ofițer care este citat ca martor în anchetă, încerca să-l ajute pe Georgescu să crească pe scena politică. Negoescu a fost cel care i-a făcut cunoștință fostului candidat la prezidențiale cu finul său, Răzvan Leu. Acestuia i-au fost propuse mai multe afaceri, în urma cărora a rămas fără peste un milion de euro, conform Realitatea PLUS.
Totul a început în anul 2021, arată anchetatorii. Răzvan Leu l-a însoțit pe Ion Negoescu la Câmpulung Muscel, unde l-a cunoscut pe afaceristul Ionel Rusen, cel care urma să intermedieze creditul. Ulterior, Călin Georgescu a început să-i prezinte lui Răzvan Leu mai multe oportunități de afaceri.
RĂZVAN LEU: Am vorbit astăzi cu Călin de dimineață. Vă trimit contractele să vedeți. Sunt la București eu.
ION NEGOESCU: Știu, mi-a zis, că sunt mici la început...
RĂZVAN LEU: Da.
ION NEGOESCU: E de încredere și uzură.
RĂZVAN LEU: 85 de mii de euro. Scot bani în două săptămâni.
ION NEGOESCU: Mi-a vorbit foarte frumos de tine. Era încântat.
RĂZVAN LEU: Mă bucur. Am fost doar sincer și fac ce pot și cât pot. I-am zis că nu vreau să fac ceva ce nu pot și este peste puterile mele. Și fac un contract pe persoană fizică și unul pe firmă, am așa emoții că este un altfel de afacere si liniștită. Mi-a zis astăzi să mergem în Dubai după Paști. Poate mergem împreună.
ION NEGOESCU: Să ai mare grijă, muncești mult pentru bani și după episodul cu doamna "general"... Da, să vedem, are niște legături subtile acolo Călin, poate te ajută să fii mai liniștit, mai ales Ana..
La sfârșitul anului 2021, Ion Negoescu și-a invitat finul într-o deplasare la Belgrad, alături de Călin Georgescu.
ION NEGOESCU: Finu', să-ți dea Dumnezeu sănătate!
RĂZVAN LEU: Ce faceți?
ION NEGOESCU: Să nu-ți faci program sâmbătă, trebuie sa mergem undeva cu al nostru. La Belgrad. Trebuie să fim acolo la ora 12. Să ne vedem cu...
Stenograme incendiare din dosarul lui Georgescu
Însă, la începutul anului 2022, denunțătorul Răzvan Leu a început să se îngrijoreze văzând că nu-și mai primește banii promiși. În discuțiile care au ajuns la procurorii DIICOT, Ion Negoescu încerca să-l liniștească aruncând vina pe afaceristul Ionel Rusen, despre care susținea că este cel care blochează afacerea.
ION NEGOESCU: O să pun o presiune pe el (n.r. Ionel Rusen) cum nici nu își imaginează! O să vezi!
RĂZVAN LEU: Poate ne lasă fără finanțare.
ION NEGOESCU: Nu te îngrijora, are mai multă nevoie el de noi, decât invers. Ai încredere!
RĂZVAN LEU: Da. Oricum dacă a pus bani trebuie sa intre.
ION NEGOESCU: I-a mișcat pe cei 10 milioane. Nu are niciun stres, nu cunoști genul ăsta, tu ești un om prea cinstit pentru lumea asta.
RĂZVAN LEU: Da. Sper să-i pună înapoi. I-a mișcat pe toți 15.
ION NEGOESCU: A intrat deja în coliziune cu mine, m-am săturat de minciunile lui. Asta a fost arma lui: nevoia ta de bani și bunul tău simț. Sunt supărat că erau atâtea oportunități, puteam rula bani lui V. De exemplu, Vali Vișoiu și mulți alții pe care-i cunoșteam eu și îmi asumam toate. Așa am crezut în cuvântul lui Călin...
Ultima discuție depusă la dosar a avut loc în luna noiembrie a anului 2022. Într-un final, Ion Negoescu recunoaște că investiția finului său a fost una greșită.
ION NEGOESCU: Pe mine nu m-a sunat din 24 octombrie. E foarte supărat pe propriul eșec.
RĂZVAN LEU: Da, el este greșit, nu proiectul.
ION NEGOESCU: Mare adevăr ai grăit. Trebuia să văd eu asta mult mai de mult, să nu te amestec în povestea asta cu final tragic.
RĂZVAN LEU: Sperăm să nu fie cu final tragic.
ION NEGOESCU: Povestea lui este cu final tragic, o să-l marginalizeze toți, și la ce orgoliu are, o să sufere cumplit. Mai devreme sau mai tâziu, trebuie să reușesc să-ți recuperez bani, e o chestiune de onoare, dar și de datorie.