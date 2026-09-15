Unde se afla fiica Mădălinei Apostol în seara tragediei. Ce s-ar fi întâmplat în ultimele ore ale femeii înainte de deces

Scris de Realitatea.NET Publicat: 15 sept. 2026, 19:29

Moartea Mădălinei Apostol, la vârsta de 40 de ani, a provocat un val de reacții în rândul familiei, prietenilor și celor care o urmăreau în mediul online. Femeia, care avea trei copii, ar fi trecut în ultimii ani prin perioade dificile din punct de vedere emoțional. Potrivit unor informații apărute în presa mondenă, în seara tragediei, fiica sa de 10 ani, Miriam, s-ar fi aflat în grija unor persoane apropiate familiei.

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