Unde se afla fiica Mădălinei Apostol în seara tragediei. Ce s-ar fi întâmplat în ultimele ore ale femeii înainte de deces

Moartea Mădălinei Apostol, la vârsta de 40 de ani, a provocat un val de reacții în rândul familiei, prietenilor și celor care o urmăreau în mediul online. Femeia, care avea trei copii, ar fi trecut în ultimii ani prin perioade dificile din punct de vedere emoțional. Potrivit unor informații apărute în presa mondenă, în seara tragediei, fiica sa de 10 ani, Miriam, s-ar fi aflat în grija unor persoane apropiate familiei.
Unde era Miriam în seara în care a murit Mădălina Apostol
Potrivit informațiilor publicate de presa mondenă și atribuite unor persoane apropiate, Mădălina Apostol ar fi avut grijă ca fiica ei cea mică să nu rămână singură în seara respectivă.
Miriam, în vârstă de 10 ani, s-ar fi aflat în grija unor vecini care o ajutau în mod obișnuit pe Mădălina Apostol cu supravegherea copilului.
Femeia le-ar fi spus acestora că merge pentru scurt timp în apartament și că urma să revină pentru a-și lua fiica. Potrivit acelorași relatări, însă, Mădălina Apostol nu a mai coborât.
Pe măsură ce timpul trecea, vecinii ar fi devenit îngrijorați și ar fi mers să verifice dacă totul este în regulă. Ulterior, ar fi constatat că femeia nu mai răspundea.
Informațiile despre ultimele ore ale Mădălinei Apostol provin din relatări atribuite unor persoane apropiate și nu reprezintă, în forma prezentată public, o reconstituire oficială completă a evenimentelor.
Mădălina Apostol avea trei copii
Mădălina Apostol era mamă a trei copii, doi băieți și o fetiță. De-a lungul timpului, aceasta a publicat în mediul online numeroase fotografii alături de familie.
Fiica sa cea mică, Miriam, avea 10 ani. Relația dintre mamă și copii era prezentată în postările de pe rețelele sociale ca fiind una apropiată, iar Mădălina Apostol vorbea cu mândrie despre cei trei copii ai săi.
Tocmai acest aspect a făcut ca vestea dispariției sale să fie cu atât mai greu de acceptat pentru oamenii care au cunoscut-o.
Problemele emoționale cu care s-ar fi confruntat Mădălina Apostol
După tragedie, persoane apropiate au vorbit despre problemele emoționale pe care Mădălina Apostol le-ar fi avut de mai mulți ani.
Potrivit declarațiilor făcute public, femeia s-ar fi confruntat cu depresia și ar fi trecut anterior prin alte perioade extrem de dificile. Nick Rădoi, partenerul său, a vorbit despre încercările de a-i oferi sprijin și de a o determina să accepte ajutor de specialitate.
În ultimele luni, starea Mădălinei Apostol ar fi redevenit fragilă. Cei apropiați ar fi încercat să o convingă să urmeze tratament și să beneficieze de sprijin medical.
Pentru o perioadă, situația părea să se îmbunătățească. Cu toate acestea, potrivit relatărilor făcute ulterior de apropiați, problemele emoționale ar fi continuat.
Nick Rădoi ar fi fost una dintre persoanele care au încercat să o susțină în această perioadă. Potrivit declarațiilor sale, acesta ar fi făcut demersuri pentru ca Mădălina Apostol să primească ajutor și îngrijire de specialitate.
Ultimele imagini publicate de Mădălina Apostol
Cu doar câteva zile înainte de moarte, Mădălina Apostol a mai publicat fotografii pe rețelele de socializare. Unele dintre acestea o prezentau alături de copiii săi.
După tragedie, imaginile au fost privite de apropiați prin prisma evenimentelor care au urmat, căpătând o încărcătură emoțională aparte.
Totuși, fotografiile și mesajele publicate online nu pot arăta în mod cert starea psihică a unei persoane și nici nu pot explica singure ce se întâmpla în viața acesteia în ultimele zile.
Întrebările rămase după moartea Mădălinei Apostol
Dispariția femeii a lăsat în urmă nu doar o familie îndurerată, ci și numeroase întrebări despre perioada prin care aceasta trecea.
Relatările despre faptul că fiica sa se afla în seara respectivă în grija unor vecini arată că Miriam ar fi fost supravegheată în momentul în care mama sa s-a retras în apartament.