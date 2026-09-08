Șoc în lumea frumuseții. Miss Austria 2024 a murit la doar 22 de ani

Scris de Realitatea.NET Publicat: 8 sept. 2026, 20:47

Lucia, ultima deținătoare a titlului Miss Austria, s-a stins din viață la doar 22 de ani. Tânăra avea probleme cardiace încă din copilărie și trecuse prin șapte intervenții chirurgicale pe inimă.

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