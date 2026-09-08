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Șoc în lumea frumuseții. Miss Austria 2024 a murit la doar 22 de ani

Miss Austria 2024 a murit la doar 22 de ani

Miss Austria 2024 a murit la doar 22 de ani

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 8 sept. 2026, 20:47

Lucia, ultima deținătoare a titlului Miss Austria, s-a stins din viață la doar 22 de ani. Tânăra avea probleme cardiace încă din copilărie și trecuse prin șapte intervenții chirurgicale pe inimă.

Lucia a murit la doar 22 de ani

Lucia, câștigătoarea titlului Miss Austria 2024, a murit la vârsta de 22 de ani. Tânăra avea probleme cardiace încă din copilărie și a fost supusă de-a lungul vieții la șapte operații pe inimă.

În ciuda problemelor medicale cu care s-a confruntat încă de la o vârstă fragedă, Lucia și-a continuat activitățile și și-a urmat pasiunile. Moartea sa a provocat durere în rândul familiei, al prietenilor și al celor care au cunoscut-o prin intermediul concursurilor de frumusețe.

Un prieten al familiei, Miroslav Piplica, i-a adus un ultim omagiu printr-un mesaj publicat pe Facebook.

„Lucia noastră ne-a părăsit mult prea devreme și pentru totdeauna”.

Un mesaj despre frumusețea și bunătatea Luciei

În mesajul său, prietenul familiei a vorbit despre personalitatea tinerei și despre felul în care era văzută de oamenii care au cunoscut-o. Dincolo de frumusețea care a făcut-o remarcată în concursurile de profil, Lucia era apreciată pentru felul său de a fi.

„Lucia a fost o fată de o frumusețe extraordinară, dar, înainte de toate, o tânără al cărei zâmbet, a cărei bunătate și căldură au lăsat o impresie de neuitat în inimile celor care au cunoscut-o”, se arată în mesajul transmis după moartea sa.

Problemele cardiace nu au împiedicat-o să rămână activă și să își construiască un parcurs în lumea concursurilor de frumusețe.

Lucia trecuse prin șapte operații pe inimă

Tânăra a avut nevoie de numeroase intervenții chirurgicale de-a lungul vieții. Iarna trecută, Lucia a trecut printr-o nouă operație pe inimă, despre care a anunțat ulterior că a fost un succes.

Cu toate dificultățile medicale, ea a continuat să își urmeze pasiunile și să fie prezentă în lumea concursurilor de frumusețe.

A fost încoronată Miss Austria în 2024

În 2024, Lucia a câștigat titlul Miss Austria și a devenit reprezentanta frumuseții din această țară.

După victoria sa, nu au mai fost organizate alte concursuri pentru acordarea titlului Miss Austria, astfel că Lucia a rămas ultima deținătoare a coroanei.

Ultimele fotografii publicate de tânără pe Instagram au fost distribuite pe 12 august.

Moartea Luciei, la numai 22 de ani, a lăsat în urmă familia și prietenii, dar și numeroși oameni care au cunoscut-o și care îi deplâng dispariția.

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