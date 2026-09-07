Rugăciunea mamei către Maica Domnului de Sfânta Maria Mică. Cuvintele pe care să le rostești pentru copilul tău

Sfânta Maria Mică, sărbătorită în fiecare an pe 8 septembrie, marchează Nașterea Maicii Domnului și ocupă un loc important în calendarul creștin ortodox. Pentru credincioși, această zi este un moment de rugăciune, recunoștință și apropiere de Dumnezeu, iar multe mame aleg să se roage în mod special pentru copiii lor.
Rugăciunea unei mame este asociată, în tradiția creștină, cu dragostea și grija pentru cei pe care i-a adus pe lume. De Sfânta Maria Mică, mamele se pot ruga pentru sănătatea copiilor, pentru protecția lor, pentru înțelepciune și pentru un drum bun în viață.
Rugăciune pentru copii de Sfânta Maria Mică
În această zi de sărbătoare poate fi rostită o rugăciune adresată lui Dumnezeu, prin mijlocirea Maicii Domnului. Textul cuprinde cereri pentru iertare, sănătate, apărare de rele și călăuzire.
Acolo unde apar paranteze, persoana care se roagă poate introduce propriul nume și numele copilului sau al copiilor pentru care se roagă:
„Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile Preacuratei Tale Maici, auzi-mă pe mine, nevrednica roaba Ta (numele). Doamne, în milostiva Ta stăpânire sunt copiii mei (numele): miluieşte-i şi mântuieşte-i, pentru numele Tău.
Doamne, iartă-le lor toate greşalele cele de voie şi cele fără de voie pe care le-au săvârşit înaintea Ta. Doamne, povăţuieşte-i la calea cea adevărată a poruncilor Tale şi luminează-le înţelegerea cu lumina lui Hristos, spre mântuirea sufletului şi tămăduirea trupului.
Doamne, binecuvântează-i în casă, la şcoală, pe drum şi în tot locul stăpânirii Tale. Doamne, păzeşte-i sub acoperământul Tău cel sfânt de glonte, de sabie, de otravă, de foc, de molimă şi de moartea năprasnică.
Doamne, apără-i pe ei de toţi vrăjmaşii cei văzuţi şi cei nevăzuţi, de toate necazurile, relele şi nenorocirile. Doamne, tămăduieşte-i de toată boala, curăţeşte-i de toată întinăciunea şi uşurează-le pătimirile sufleteşti.
Doamne, dăruieşte-le harul Duhului Tău Sfânt spre viaţă îndelungată, sănătate şi curăţie, întru toată buna credinţă şi dragostea, în pace cu cei de aproape şi cei de departe.
Doamne, înmulţeşte-le şi întăreşte-le puterile minţii şi ale trupului, pe care le-au primit în dar de la Tine, binecuvântându-i, dacă va plăcea înaintea Ta, spre viaţă de familie evlavioasă şi naştere de prunci cinstită.
Doamne, dăruieşte-mi mie, nevrednicei şi păcătoasei roabei Tale (numele) binecuvântare părintească pentru copiii mei, care sunt robii Tăi, în vremea cea de acum a dimineţii (zilei, nopţii), pentru numele Tău, pentru că împărăţia Ta este veşnică şi atotputernică. Amin.”
De ce se roagă mamele pentru copii de Sfânta Maria Mică
Nașterea Maicii Domnului este una dintre marile sărbători ale calendarului ortodox și reprezintă pentru credincioși un moment deosebit de rugăciune.
În această zi, mamele își îndreaptă adesea gândurile către copii și cer sănătate, liniște sufletească, protecție și putere pentru aceștia. Rugăciunea poate fi rostită atât în biserică, cât și acasă, într-un moment de liniște și reculegere.
Important este, în primul rând, gândul cu care este rostită rugăciunea și credința celui care se roagă.
Ce tradiții sunt respectate de Sfânta Maria Mică
În tradiția populară românească, 8 septembrie este asociat și cu mai multe obiceiuri și credințe transmise din generație în generație.
Unele femei aleg să meargă la biserică și să se roage pentru sănătatea familiei. De asemenea, în tradiția populară, femeile care își doresc copii obișnuiesc să se roage Maicii Domnului pentru împlinirea acestei dorințe.
În anumite zone ale țării există și obiceiul ca, în această perioadă, să fie împărțite fructe de toamnă, precum strugurii și prunele, în memoria persoanelor care au trecut la cele veșnice.
Ce nu se face în unele zone de Sfânta Maria Mică
În jurul sărbătorii s-au păstrat și o serie de superstiții populare. În unele regiuni se spune că în ziua de 8 septembrie ar trebui evitate anumite treburi gospodărești, printre care spălatul hainelor sau cusutul.
Există și credințe potrivit cărora aprinderea focului în gospodărie în această zi ar putea atrage necazuri sau boli. Acestea fac parte însă din tradiția populară și nu reprezintă reguli religioase ale Bisericii.
Sfânta Maria Mică, moment de trecere către toamnă
Sărbătoarea Nașterii Maicii Domnului este considerată în tradiția populară și un reper pentru schimbarea anotimpului.
După data de 8 septembrie, oamenii observau în trecut semnele venirii toamnei: temperaturile începeau să scadă, unele păsări călătoare își începeau migrația, iar natura intra treptat într-o nouă etapă.
Astfel, Sfânta Maria Mică îmbină semnificația religioasă a Nașterii Maicii Domnului cu tradiții și obiceiuri populare care s-au păstrat până în zilele noastre.
Pentru multe familii, ziua de 8 septembrie rămâne însă, înainte de toate, un prilej de rugăciune și de mulțumire, iar mamele aleg să o dedice în mod special sănătății și ocrotirii copiilor lor.