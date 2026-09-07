Rugăciunea mamei către Maica Domnului de Sfânta Maria Mică. Cuvintele pe care să le rostești pentru copilul tău

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 7 sept. 2026, 23:49

Sfânta Maria Mică, sărbătorită în fiecare an pe 8 septembrie, marchează Nașterea Maicii Domnului și ocupă un loc important în calendarul creștin ortodox. Pentru credincioși, această zi este un moment de rugăciune, recunoștință și apropiere de Dumnezeu, iar multe mame aleg să se roage în mod special pentru copiii lor.

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