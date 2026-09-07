Test IQ: mută un singur băț de chibrit și corectează ecuația 6+1=12. Ai doar 25 de secunde

Un nou puzzle cu bețe de chibrit pune la încercare atenția, logica și capacitatea de a găsi rapid soluții neobișnuite. Ecuația 6+1=12 este evident greșită, însă poate deveni corectă printr-o singură mutare. Provocarea este să descoperi soluția în maximum 25 de secunde.
Dacă îți plac testele de inteligență care te obligă să privești lucrurile dintr-o perspectivă diferită, acest exercițiu poate fi o provocare interesantă. Puzzle-urile cu bețe de chibrit sunt cunoscute tocmai pentru faptul că o soluție aparent imposibilă poate fi ascunsă într-un detaliu foarte simplu.
Poți rezolva ecuația înainte să expire timpul?
În fața ta se află ecuația 6+1=12, construită din bețe de chibrit. Problema este simplă la prima vedere: egalitatea nu este corectă.
Regula testului este însă foarte clară: ai voie să muți un singur băț de chibrit. Nu poți elimina mai multe bețe și nici nu poți adăuga unul nou. Scopul este să obții o ecuație matematică adevărată.
Ai la dispoziție doar 25 de secunde pentru a găsi răspunsul.
Pentru a reuși, trebuie să analizezi cu atenție fiecare cifră și să te gândești la modul în care o singură modificare poate schimba simultan două dintre elementele ecuației.
Atenția la detalii poate face diferența
Astfel de teste nu presupun neapărat calcule matematice complicate. Dificultatea vine mai ales din faptul că trebuie să renunți la prima interpretare a problemei și să cauți o variantă alternativă.
Cifra 6 poate fi transformată prin mutarea unui singur băț, iar bățul respectiv poate fi folosit pentru modificarea cifrei 1. Această schimbare aparent minoră este suficientă pentru ca întreaga ecuație să devină corectă.
Dacă nu ai găsit soluția din primele secunde, merită să mai privești o dată cifrele înainte de a renunța.
Soluția puzzle-ului cu bețe de chibrit
Răspunsul presupune mutarea unui băț din cifra 6 și așezarea lui astfel încât cifra 1 să se transforme în 7.
În urma mutării, cifra 6 devine 5, iar 1 devine 7.
Ecuația inițială:
6 + 1 = 12
devine:
5 + 7 = 12
Iar această egalitate este corectă.
Ai găsit răspunsul în mai puțin de 25 de secunde?
Dacă ai identificat mutarea înainte ca timpul să expire, ai trecut cu succes această provocare de logică.
Puzzle-urile de acest tip sunt apreciate deoarece solicită simultan atenția vizuală, flexibilitatea în gândire și capacitatea de a identifica rapid o soluție. Rezolvarea lor poate fi și o formă distractivă de antrenament mental, mai ales atunci când încerci să găsești răspunsul fără ajutor.
Totuși, un astfel de puzzle nu poate determina singur nivelul inteligenței unei persoane. Rezultatul reflectă mai degrabă modul în care abordezi o problemă punctuală și cât de repede observi detaliile necesare pentru rezolvare.