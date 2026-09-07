Test IQ: mută un singur băț de chibrit și corectează ecuația 6+1=12. Ai doar 25 de secunde

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 7 sept. 2026, 16:28

Un nou puzzle cu bețe de chibrit pune la încercare atenția, logica și capacitatea de a găsi rapid soluții neobișnuite. Ecuația 6+1=12 este evident greșită, însă poate deveni corectă printr-o singură mutare. Provocarea este să descoperi soluția în maximum 25 de secunde.

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