Trucul simplu și eficient care te ajută să nu mai pierzi șosetele la spălat. Secretul gospodinelor a ieșit la iveală

Scris de Realitatea.NET Publicat: 4 sept. 2026, 18:48

Dacă te trezești după fiecare spălare cu șosete fără pereche, problema s-ar putea să nu fie deloc mașina de spălat. Șosetele mici se pot ascunde printre haine, în cearșafuri sau chiar în anumite zone ale mașinii și uscătorului. Din fericire, câteva trucuri simple te pot ajuta să păstrezi perechile împreună și să nu mai cauți disperat șoseta dispărută.

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