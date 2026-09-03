Test de matematică pentru cei atenți. Poți completa tabelul fără calculator? Răspunsul este mai simplu decât pare

Un exercițiu aparent complicat de matematică îi provoacă pe cei care vor să-și testeze atenția și capacitatea de a identifica rapid o regulă. Tabelul poate fi rezolvat fără formule complicate, deoarece în spatele numerelor se ascunde o succesiune bazată pe două operații simple: înmulțirea și scăderea.
La prima vedere, tabelul poate părea un test dificil. Numerele nu sunt însă așezate la întâmplare, iar cheia rezolvării este identificarea tiparului folosit în rândurile deja completate.
Exercițiul este accesibil inclusiv unui elev de școală primară, însă pentru a ajunge rapid la răspuns este nevoie de puțină atenție.
Care este regula ascunsă în tabel
Indiciul esențial este oferit de valorile 12, 22 și 42.
Acestea urmează o regulă foarte simplă. Primul număr este înmulțit cu 2, iar din rezultatul obținut se scade 2.
Astfel:
12 × 2 = 24 → 24 − 2 = 22
Apoi, aceeași regulă este aplicată mai departe:
22 × 2 = 44 → 44 − 2 = 42
Prin urmare, fiecare număr nou este obținut prin înmulțirea celui anterior cu 2 și scăderea ulterioară a lui 2.
Cum găsești răspunsul de pe ultimul rând
Odată identificată regula, ultimul rând nu mai reprezintă o provocare atât de mare.
Pornind de la numărul 18, trebuie aplicată exact aceeași succesiune de operații.
Mai întâi:
18 × 2 = 36
Apoi se scade 2:
36 − 2 = 34
Procedeul continuă cu numărul obținut:
34 × 2 = 68
Iar ultima operație este:
68 − 2 = 66
Așadar, numerele care completează ultimul rând sunt 34 și 66.
De ce poate părea exercițiul mai complicat decât este
Astfel de teste de logică matematică sunt construite tocmai pentru a-i determina pe cei care le rezolvă să caute o regulă complicată.
În realitate, soluția se bazează pe două operații elementare, repetate succesiv. Secretul este să observi ce legătură există între numerele deja prezente în tabel.
Dacă te uiți cu atenție la 12, 22 și 42, tiparul devine evident.
Ai reușit să găsești regula?
Exercițiul este un bun test pentru atenție și pentru capacitatea de a identifica rapid o succesiune numerică.
Nu este nevoie de calculator și nici de formule sofisticate. Tot ce trebuie făcut este să observi că fiecare termen este obținut prin înmulțirea celui anterior cu 2, urmată de scăderea lui 2.
Pentru ultimul rând, rezultatul final este, așadar, 18 → 34 → 66.