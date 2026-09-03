Test de matematică pentru cei atenți. Poți completa tabelul fără calculator? Răspunsul este mai simplu decât pare

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 3 sept. 2026, 16:21

Un exercițiu aparent complicat de matematică îi provoacă pe cei care vor să-și testeze atenția și capacitatea de a identifica rapid o regulă. Tabelul poate fi rezolvat fără formule complicate, deoarece în spatele numerelor se ascunde o succesiune bazată pe două operații simple: înmulțirea și scăderea.

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