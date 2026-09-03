Echinocțiul de toamnă 2026 schimbă totul pentru patru zodii. Relațiile, familia și cariera intră într-o nouă etapă

Publicat 3 sept. 2026, 16:18 Actualizat 3 sept. 2026, 16:21

Finalul lunii septembrie vine cu schimbări importante pentru mai multe zodii. Echinocțiul de toamnă și Luna Plină din 26 septembrie aduc momente de claritate, decizii amânate și situații care nu mai pot fi ignorate. Balanța, Berbecul, Racul și Capricornul se numără printre semnele zodiacale care pot simți cel mai puternic aceste transformări.

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