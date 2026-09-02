Când începe sezonul mustului. Ce beneficii are și cât de repede fermentează

Odată cu începutul toamnei și recoltarea strugurilor, mustul revine în atenția românilor. Obținut din struguri proaspăt zdrobiți, acesta se remarcă prin gustul dulce și aroma specifică și este una dintre băuturile preferate în perioada recoltei.
Când se face mustul de struguri
Producția de must începe, de regulă, în perioada recoltării strugurilor, însă momentul exact diferă în funcție de soi, zonă și condițiile meteo din acel an. În România, sezonul poate începe încă din luna septembrie și se poate prelungi până în octombrie.
Mustul este obținut prin zdrobirea și presarea strugurilor, înainte ca procesul de fermentație să transforme zaharurile naturale în alcool.
Ce conține mustul de struguri
Mustul proaspăt conține în mod natural apă, zaharuri, acizi organici, vitamine și compuși antioxidanți proveniți din struguri. Tocmai de aceea, este considerat de mulți consumatori una dintre băuturile tradiționale ale sezonului de toamnă.
Totuși, mustul este și o băutură dulce, cu un conținut semnificativ de zaharuri naturale, astfel că este recomandat să fie consumat cu moderație.
Mustul trebuie consumat cât mai proaspăt
Un aspect important este că mustul începe să fermenteze relativ repede după obținere. În timpul fermentației, drojdiile transformă zaharurile în alcool, iar gustul și proprietățile băuturii se schimbă.
Pentru cei care preferă mustul dulce, proaspăt, păstrarea la rece poate încetini procesul de fermentație. Chiar și așa, mustul nu trebuie considerat automat o băutură fără alcool, deoarece fermentația poate începe rapid.
De ce este atât de popular mustul în România
Mustul nu este doar o băutură de sezon, ci și un element important al tradițiilor legate de culesul strugurilor și de pregătirea vinului. În zonele viticole, perioada mustului este asociată cu începutul toamnei, recolta și mesele în familie.
În fiecare an, cererea pentru must crește odată cu apariția strugurilor de sezon, iar piețele și producătorii locali devin principalele locuri de unde românii își cumpără această băutură tradițională.