Când începe sezonul mustului. Ce beneficii are și cât de repede fermentează

Scris de Realitatea.NET Publicat: 2 sept. 2026, 20:30

Odată cu începutul toamnei și recoltarea strugurilor, mustul revine în atenția românilor. Obținut din struguri proaspăt zdrobiți, acesta se remarcă prin gustul dulce și aroma specifică și este una dintre băuturile preferate în perioada recoltei.

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