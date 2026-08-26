Realitatea.NET
Editoriale· 2 min citire

Ion Cristoiu lansează bomba: ”Eugen Tomac, omul președintelui, pregătit să fie premier”

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat26 aug. 2026, 20:34
Actualizat26 aug. 2026, 20:38

Ion Cristoiu a lansat miercuri seară, 26 august 2026, în direct la Realitatea PLUS, un scenariu exploziv privind formarea noului Guvern. Jurnalistul susține am putea avea un Guvern PSD, dar cu un premier tehnocrat, iar Eugen Tomac ar urma să fie din nou nominalizat pentru funcția de prim-ministru, de această dată cu șanse reale să treacă de votul Parlamentului.

Ion Cristoiu: Eugen Tomac, „omul președintelui”, pregătit să fie premier

”Nimeni nu se va gândi cum arată viitorul guvern. Că trebuie făcut acum să plece Guvernul Bolojan. Văd formula cu Tomac. Adică, nu întâmplător, Tomac iese”, a spus Ion Cristoiu.

Întrebat dacă se va concretiza varianta Tomac premier și guvern politic, analistul Realitatea PLUS a răspuns: ”Da. Adică așa se conturează: un guvern minoritar pe care va trebui să-l voteze și Bolojan”

Mai mult, Ion Cristoiu a subliniat că Eugen Tomac a apărut în repetate rânduri la televizor pentru a crea imaginea de om al președintelui.

”După ce a fost desemnat premier, el a apărut de vreo 10 ori la televizor, dar nu pentru a vorbi despre diaspora, ci de fiecare dată, cu mandat de la președinte, ne-a spus ce gândește președintele, că așa-i moda. Nu a venit doamna Mirabela Grădinaru, n-a venit un alt coleg, n-a venit șoferul, ne-a spus.

Ei, mie mi se pare că această trimitere, că nu s-a dus de capul lui, ați văzut, și cei care l-au chemat nici ei nu l-au chemat de capul lor, are o dublă misiune: să ne-l țină în atenție și să creeze imaginea de om al președintelui”, a mai spus acesta.

Potrivit jurnalistului, ”în momentul în care va fi desemnat premier, vom avea un guvern PSD prezidențial.”

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

ion cristoiupremiereugen tomac

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Editoriale

Mai Multe