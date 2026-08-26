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Editoriale· 2 min citire
Ion Cristoiu lansează bomba: ”Eugen Tomac, omul președintelui, pregătit să fie premier”
Publicat26 aug. 2026, 20:34
Actualizat26 aug. 2026, 20:38
Ion Cristoiu a lansat miercuri seară, 26 august 2026, în direct la Realitatea PLUS, un scenariu exploziv privind formarea noului Guvern. Jurnalistul susține am putea avea un Guvern PSD, dar cu un premier tehnocrat, iar Eugen Tomac ar urma să fie din nou nominalizat pentru funcția de prim-ministru, de această dată cu șanse reale să treacă de votul Parlamentului.
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