Anca Alexandrescu: ”Sunt niște grupări din trecut care se bat pe reluarea puterii în România”

Publicat 25 aug. 2026, 17:58 Actualizat 25 aug. 2026, 18:00 Sursă Realitatea PLUS

Anca Alexandrescu a reacționat marți, după ce surse politice au dezvăluit că Ilie Bolojan ar urma să ajungă în curând în fața procurorilor DNA Iași, pentru audieri în dosarul care îl vizează pe omul de afaceri Fănel Bogos. Realizatoarea emisiunii „Culisele Statului Paralel” a vorbit și despre Dominic Fritz, despre care afirmă că reprezintă „un proiect” susținut de anumite grupări care urmăresc reluarea puterii în România.

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