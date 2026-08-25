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Editoriale· 2 min citire

Anca Alexandrescu: ”Sunt niște grupări din trecut care se bat pe reluarea puterii în România”

Anca Alexandrescu

Anca Alexandrescu

Scris deAnca Alexandrescu
Publicat25 aug. 2026, 17:58
Actualizat25 aug. 2026, 18:00
SursăRealitatea PLUS

Anca Alexandrescu a reacționat marți, după ce surse politice au dezvăluit că Ilie Bolojan ar urma să ajungă în curând în fața procurorilor DNA Iași, pentru audieri în dosarul care îl vizează pe omul de afaceri Fănel Bogos. Realizatoarea emisiunii „Culisele Statului Paralel” a vorbit și despre Dominic Fritz, despre care afirmă că reprezintă „un proiect” susținut de anumite grupări care urmăresc reluarea puterii în România.

”Este un dosar vechi”

”Era de așteptat să se întâmple lucrul acesta. Mă mir că se întâmplă atât de târziu. Sigur că unii vor interpreta că este într-un moment critic înainte de a fi făcută o nouă nominalizare la guvern, dar acesta este un dosar vechi, a recunoscut și Fănel Bogos, inclusiv domnul Bolojan că a avut loc această întâlnire. Mai departe, autoritățile trebuie să-și facă datoria și în alte cazuri, pentru că domnul Bolojan a făcut și alte lucruri, inclusiv în cazul subiectului cu SAFE unde banii s-au dus în Germania. Apar tot mai multe informații...atât eu, cât și ceilalți colegi ai noștri am prezentat grupul de interese din jurul lui Ilie Bolojan, oamenii de afaceri care au primit... iată este și cazul de la Sectorul 6 cu Ciprian Ciucu, unde și acolo domnul Copani de la Oradea a venit și a obținut autorizații de la domnul Ciucu. Astea nu sunt niște coincidențe”, a spus Anca Alexandrescu.

”Dominic Fritz este un proiect”

Realizatoarea emisiunii ”Culisele Statului Paralel” a subliniat că Ilie Bolojan nu se mai dă dus de la guvern și ”iată că și în spatele lui Fritz se aliniază inclusiv cei de la Bruxelles”.

”Mi se pare absolut îngrozitoare scrisoarea care a venit astăzi. Retrăim vremurile din perioada Kovesi și Coldea, când cei de la București executau ordinele de la Bruxelles. Sper însă că va exista o majoritate care să treacă această lege și să nu-l salveze pe Dominic Fritz, pentru că pentru mine este foarte clar că Dominic Fritz este un proiect, nu este doar un personaj care a ajuns primarul Timișoarei, ci pur și simplu a fost crescut și este crescut în continuare și, la fel ca și domnul Bolojan, sunt niște grupări din trecut care se bat pe reluarea puterii în România”, a conchis Anca Alexandrescu.

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