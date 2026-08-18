Anca Alexandrescu: ”România este într-o situație dramatică, este nevoie de o celulă de criză. Trebuie făcută curățenie generală”-VIDEO

Publicat 18 aug. 2026, 17:26 Actualizat 18 aug. 2026, 17:28

Anca Alexandrescu, realizatoarea emisiunii „Culisele Statului Paralel”, a declarat marți, în direct la Realitatea PLUS, că România are nevoie de schimbări profunde la nivelul Curții Constituționale și a criticat USR pentru poziționarea în raport cu justiția și cu mai multe proiecte de infrastructură, susținând, totodată, necesitatea unei ”curățenii generale” în instituțiile statului.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre CCRanca alexandrescuUSR