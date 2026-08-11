Nuclearelectrica și-a anunțat clienții mari că nu poate onora integral contractele. Compania a obținut avize de forță majoră

Publicat 11 aug. 2026, 19:03 Actualizat 11 aug. 2026, 19:10

Nuclearelectrica, operatorul centralei nucleare de la Cernavodă, a primit avize de existență a cazului de forță majoră, după oprirea controlată a Unității 1 și demararea procedurilor similare pentru al doilea reactor. Un astfel de aviz poate scuti compania de eventualele penalități solicitate de clienți pentru energia nelivrată, în funcție de clauzele fiecărui contract.

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