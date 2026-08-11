Advertising
Advertising
Economie· 2 min citire
Nuclearelectrica și-a anunțat clienții mari că nu poate onora integral contractele. Compania a obținut avize de forță majoră
Sala de comanda a Centralei de la Cernavodă
Publicat11 aug. 2026, 19:03
Actualizat11 aug. 2026, 19:10
Nuclearelectrica, operatorul centralei nucleare de la Cernavodă, a primit avize de existență a cazului de forță majoră, după oprirea controlată a Unității 1 și demararea procedurilor similare pentru al doilea reactor. Un astfel de aviz poate scuti compania de eventualele penalități solicitate de clienți pentru energia nelivrată, în funcție de clauzele fiecărui contract.
Citește și
- 15:19Siteul și aplicațiile de la cadastru sunt parțial funcțional, după aproape o lună de la atacul cibernetic masiv
- 14:59România declară stare de criză energetică. Notificare oficială către Comisia Europeană înaintea opririi Unității 2 Cernavodă
- 14:49Comisia Europeană, despre alerta energetică din România: „Situația este tensionată, dar rămâne sigură și stabilă”
- 14:26Bulgaria, „tigrul” energetic al UE. Cum au ajuns vecinii de la Sud de Dunăre liderii UE în stocarea energiei electrice
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News